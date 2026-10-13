Ignacio Dancausa, presidente nacional de Nuevas Generaciones del PP en la reunión del Comité de Campaña de los populares de Salamanca. Fotografía: PP de Salamanca.

Dancausa acusa al Gobierno de Sánchez de “expulsar” a los jóvenes de las ciudades con “lastres y complicaciones”

Ignacio Dancausa, presidente nacional de Nuevas Generaciones del PP ha acusado al Gobierno central de Pedro Sánchez de “expulsar a los jóvenes de las ciudades en las que han crecido a base de políticas de “lastres y complicaciones”.

“Eso es que hace el PP en Salamanca y en toda España, crear oportunidades para los jóvenes, a diferencia del Gobierno de España. Venimos a hablar de los lastres y las complicaciones que está poniendo el Gobierno para los jóvenes de esta provincia y cómo está expulsando a muchos de ellos”, ha afirmado.

Declaraciones que ha efectuado antes de participar, junto al presidente del PP de Salamanca, Carlos García Carbayo, en una reunión del Comité de Campaña de los populares salmantinos en la sede de calle Echegaray.

“Está expulsando las oportunidades y obligándoles a irse de su ciudad, donde han crecido. Una de las principales lacras son las conexiones que hay, principalmente con Madrid en tren. Hoy hemos venido en coche, pero nuestra opción habría sido venir en tren, pero no hemos podido porque no había conexiones en tiempo razonable”, ha añadido.

Dancausa ha explicado que si Alberto Núñez Feijóo llega a La Moncloa el 29 de noviembre “se van a hacer las inversiones necesarias en infraestructuras, especialmente en trenes” para que Salamanca “tenga conexiones con Madrid y el resto de España” y para que “vengan inversiones”.

“Son inversiones que el Gobierno actual está expulsando. Queremos que vengan oportunidades para que la población y los jóvenes se queden en Salamanca para encontrar trabajo”, ha explicado el presidente de Nuevas Generaciones.

Su objetivo pasa por, bajo el gobierno de Feijóo, lograr que “el tren y el Alvia, que tarda menos de dos horas en llegar a Madrid, tenga cinco frecuencias al día” y eso es lo “que tiene que ocurrir cuando Feijóo sea el presidente para que los jóvenes se queden aquí”, ha añadido.

“Otra de las grandes lacras es el elevadísimo precio de la vivienda. Aquí hay dos modelos también. Mientras que el Ayuntamiento ha construido 2.500 viviendas y 5.300 se van a rehabilitar, el Gobierno de España ha construido cero viviendas aquí. Están expulsando a los jóvenes”, ha afirmado.

Ha hablado del Plan de Reconstrucción Nacional de Feijóo que “va a construir más de un millón de viviendas en toda España” afirmando que “Salamanca va a estar muy presente en dicho plan y miles de viviendas van a estar en la provincia para que baje el precio de la vivienda”.

Ha apostado por la colaboración entre Gobierno, Junta y Ayuntamiento para “trabajar unidos por los jóvenes de Castilla y León para que los jóvenes tengan oportunidades”.

Estrategia Salamanca Tech

Por su parte, el presidente del PP de Salamanca, Carlos García Carbayo, quien también es alcalde de la capital, reconoció la importancia de los jóvenes en la ciudad.

“El talento de nuestras universidades y centros de investigación es por lo que estamos apostando en todas las instituciones donde gobernamos, con un proyecto conjunto, llamado Salamanca Tech, un paraguas bajo el que todos estamos consiguiendo más oportunidades”, recalcó.

“Toda esta voluntad compartida está dando resultados: Salamanca es la provincia en la que mayor crecimiento de empleo tecnológico se ha producido, con un índice del 44 por ciento en clave femenina. Antes los jóvenes venían a formarse y se iban, hoy se pueden quedar a buscar empleo estable y de calidad”, refirió el regidor, quien concluyó su intervención recordando los datos de contracción de inmuebles por parte del Patronato Municipal de la Vivienda.

“Esta es la realidad, aquí en Salamanca nos remangamos. No hablamos mucho, pero sí hacemos mucho. Y todo gracias al apoyo de la Junta. Desde luego, todo sería mejor si tuviéramos más apoyo del Gobierno y mejores conexiones ferroviarias. Por suerte, el cambio está ahí, habrá que trabajar mucho, pero aquí hay un partido unido y obtendremos grandes resultados”, finalizó.