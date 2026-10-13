El CD Villamayor se viste de gala: 15 equipos, 230 jugadores y gradas a estreno para soñar con el ascenso

Fiesta del fútbol base en el alfoz salmantino. El Club Deportivo Villamayor ha vestido sus mejores galas este festivo 12 de octubre para presentar de forma oficial a las plantillas que defenderán sus colores a lo largo de la temporada 2026/2027.

El acto ha contado con el respaldo institucional del Ayuntamiento a través de la presencia de los concejales Salvador Ruano y María José García Amaro, quienes quisieron acompañar a la directiva, familias y deportistas en el arranque de este nuevo proyecto.

La histórica entidad fundada en 1993 mantiene un músculo deportivo envidiable: este curso contará con 15 equipos compitiendo en las distintas ligas provinciales y suma un total de 230 licencias de jugadores.

Foto de grupo con los deportistas del Club Deportivo Villamayor. Ayto. Villamayor.

Una estructura viva que sostienen en el día a día 30 entrenadores y delegados, dos coordinadores y siete directivos, garantizando el desarrollo deportivo e instructivo de los jóvenes en valores como el esfuerzo, el compañerismo y el respeto.

De cara a esta campaña, el club afronta la competición con el reto ilusionante de pelear por títulos en varias categorías y devolver a la entidad al nivel regional, una cota que ya conquistó en años anteriores.

Más allá del ámbito estrictamente deportivo, la gran alegría para la afición en este inicio de curso ha sido el estreno de las nuevas gradas del campo municipal, una mejora muy demandada que ofrecerá mayor comodidad a los familiares durante los fines de semana.

Gente en las renovadas gradas del campo municipal del Salinar. Ayto. Villamayor.

Esta intervención completa un paquete de obras recientes que ha incluido la adecuación del aparcamiento, la mejora del cerramiento exterior y la renovación del sistema de iluminación.

Asimismo, el Ayuntamiento ha ratificado su intención de seguir ampliando el recinto deportivo tras la reciente clarificación por parte de la Junta de Castilla y León respecto a los suelos utilizables.