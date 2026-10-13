El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, y el presidente del patronato de la Fundación Aviva, Miguel Ángel Benito. EE.

Carbayo y Aviva presentan la XVII Carrera de los Mil Pasos: deporte, fiesta y "convertir barreras en oportunidades"

El deporte inclusivo y la marea roja de la solidaridad volverán a tomar el corazón de la capital tormesina. El Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Salamanca ha acogido este martes la presentación oficial de la XVII Carrera Popular y Solidaria de los Mil Pasos, una de las citas más queridas y multitudinarias del calendario salmantino organizada por la Fundación Aviva.

El evento ha sido presentado por el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, y el presidente del patronato de la entidad, Miguel Ángel Benito.

Durante la presentación, el alcalde ha subrayado la trascendencia de una prueba que "lleva el sello indiscutible de AVIVA" y que recuerda que Salamanca es una ciudad "comprometida con los derechos, la igualdad de oportunidades y la inclusión".

Imagen de grupo en la presentación de la XVII Carrera de los Mil Pasos en el Ayuntamiento de Salamanca. EE.

Carbayo ha recordado que el deporte es una herramienta clave para "derribar barreras" y ha valorado la red de apoyos entre la Policía Local, Protección Civil, las más de 200 personas voluntarias y las decenas de empresas patrocinadoras.

"Las camisetas rojas de las que presumen los chicos y chicas de Aviva son un recordatorio de que la inclusión nos compete a todos", ha afirmado.

Por su parte, el presidente del patronato de la Fundación Aviva, Miguel Ángel Benito, ha agradecido el respaldo del Consistorio y de todo el tejido empresarial e institucional que sostiene la prueba.

El alcalde de Salamanca y el presidente del patronato de la Fundación Aviva. EE.

Benito ha querido poner en valor el lema y el espíritu de esta edición: "Que se nos escuche, que se nos respete y que seamos capaces de convertir las barreras en oportunidades".

Destacando, además, el ejemplo de jóvenes deportistas de la entidad como Paula —que cuenta con dos titulaciones universitarias: Logopedia terminada y cursando Psicología— o Rubén, que trabaja en materia de accesibilidad demostrando el valor real de la inclusión plena.

En la presentación estuvieron presentes representantes de todos los patrocinadores y colaboradores de la carrera, entre ellos, el diputado de Carreteras, Tauromaquia y Deportes de la Diputación de Salamanca, Jesús María Ortiz.

Dos recorridos, marcha virtual y jornada previa el sábado 24

La gran cita deportiva del domingo 25 de octubre volverá a tener su punto de salida en la calle Agustina de Aragón, junto a la plaza de la Concordia, con dos opciones para los participantes:

Carrera competitiva (10:30 horas): Un recorrido de 6 kilómetros que discurrirá por el casco histórico de la ciudad, incluyendo la Plaza Mayor.

Marcha popular (12:00 horas): Un trazado participativo de 2 kilómetros con ambiente festivo y batucada, pensado para todas las edades y capacidades.

Modalidad virtual: Mantiene el formato abierto en la edición anterior, permitiendo sumar pasos desde cualquier punto del mundo a corredores de otros países y regiones.

Como gran novedad para esta edición, la víspera de la prueba —el sábado 24 de octubre— el Pabellón Deportivo Julián Sánchez 'El Charro' acogerá una jornada lúdico-deportiva con sesiones de deporte adaptado (baloncesto en silla de ruedas, boccia y juegos inclusivos), el reconocimiento al voluntariado a las 19:00 horas y la entrega de premios del III Concurso de Microrrelatos de los Mil Pasos.