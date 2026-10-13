Carbayo y Aviva presentan la XVII Carrera de los Mil Pasos: deporte, fiesta y "convertir barreras en oportunidades"
El evento se celebrará el domingo 25 de octubre con recorridos de 6 y 2 kilómetros, marcha virtual y una jornada previa de deporte adaptado en el pabellón Julián Sánchez 'El Charro'.
Más información: El proyecto Laboris Helmántica facilita el acceso al mercado laboral a otras 43 personas en Salamanca
El deporte inclusivo y la marea roja de la solidaridad volverán a tomar el corazón de la capital tormesina. El Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Salamanca ha acogido este martes la presentación oficial de la XVII Carrera Popular y Solidaria de los Mil Pasos, una de las citas más queridas y multitudinarias del calendario salmantino organizada por la Fundación Aviva.
El evento ha sido presentado por el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, y el presidente del patronato de la entidad, Miguel Ángel Benito.
Durante la presentación, el alcalde ha subrayado la trascendencia de una prueba que "lleva el sello indiscutible de AVIVA" y que recuerda que Salamanca es una ciudad "comprometida con los derechos, la igualdad de oportunidades y la inclusión".
Carbayo ha recordado que el deporte es una herramienta clave para "derribar barreras" y ha valorado la red de apoyos entre la Policía Local, Protección Civil, las más de 200 personas voluntarias y las decenas de empresas patrocinadoras.
"Las camisetas rojas de las que presumen los chicos y chicas de Aviva son un recordatorio de que la inclusión nos compete a todos", ha afirmado.
Por su parte, el presidente del patronato de la Fundación Aviva, Miguel Ángel Benito, ha agradecido el respaldo del Consistorio y de todo el tejido empresarial e institucional que sostiene la prueba.
Benito ha querido poner en valor el lema y el espíritu de esta edición: "Que se nos escuche, que se nos respete y que seamos capaces de convertir las barreras en oportunidades".
Destacando, además, el ejemplo de jóvenes deportistas de la entidad como Paula —que cuenta con dos titulaciones universitarias: Logopedia terminada y cursando Psicología— o Rubén, que trabaja en materia de accesibilidad demostrando el valor real de la inclusión plena.
En la presentación estuvieron presentes representantes de todos los patrocinadores y colaboradores de la carrera, entre ellos, el diputado de Carreteras, Tauromaquia y Deportes de la Diputación de Salamanca, Jesús María Ortiz.
Dos recorridos, marcha virtual y jornada previa el sábado 24
La gran cita deportiva del domingo 25 de octubre volverá a tener su punto de salida en la calle Agustina de Aragón, junto a la plaza de la Concordia, con dos opciones para los participantes:
Carrera competitiva (10:30 horas): Un recorrido de 6 kilómetros que discurrirá por el casco histórico de la ciudad, incluyendo la Plaza Mayor.
Marcha popular (12:00 horas): Un trazado participativo de 2 kilómetros con ambiente festivo y batucada, pensado para todas las edades y capacidades.
Modalidad virtual: Mantiene el formato abierto en la edición anterior, permitiendo sumar pasos desde cualquier punto del mundo a corredores de otros países y regiones.
Como gran novedad para esta edición, la víspera de la prueba —el sábado 24 de octubre— el Pabellón Deportivo Julián Sánchez 'El Charro' acogerá una jornada lúdico-deportiva con sesiones de deporte adaptado (baloncesto en silla de ruedas, boccia y juegos inclusivos), el reconocimiento al voluntariado a las 19:00 horas y la entrega de premios del III Concurso de Microrrelatos de los Mil Pasos.