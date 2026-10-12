La concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Salamanca, Miryam Rodríguez, entrega los diplomas de otras cuatro acciones formativas del proyecto Laboris Helmántica a un total de 36 personas Ayuntamiento de Salamanca

El proyecto Laboris Helmántica facilita el acceso al mercado laboral a otras 43 personas en Salamanca

La concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez, ha entregado los diplomas de otras cuatro acciones formativas del proyecto Laboris Helmántica a un total de 36 personas, de las cuales 10 ya han encontrado un puesto de trabajo y el resto están en proceso de realización de entrevistas con empresas de la ciudad.

Además, otras siete personas que comenzaron la formación encontraron un puesto de trabajo durante el transcurso de la acción.

En concreto, se trata de la segunda edición de ‘Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil’, ‘Atención Sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales’ y ‘Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales’, y la primera edición de ‘Operaciones básicas de Restaurante Bar’.

El proyecto Laboris Helmántica cuenta con un presupuesto total de 1.538.965,57 euros, de los que el 60% (923.379,34 euros) corresponden a ayudas del Fondo Social Europeo Plus previstas en el Programa de Empleo, Educación, Formación y Economía Social (Éfeso) del periodo de programación 2021-2027.

Y el 40% restante (615.586,23 euros) es aportado por el Ayuntamiento de Salamanca.

Requisitos, solicitudes y plazo

Cada una de las acciones formativas incluye 15 becas remuneradas, integradas en el correspondiente Itinerario Individualizado de Inserción, en concepto de asistencia a fin de compensar gastos a la formación, transporte y conciliación con el cuidado de familiares.

Y por un importe de 13,45 euros por persona y día de asistencia, siempre y cuando no superen sus ingresos el 75% del Iprem del año en vigor.

Para las próximas acciones formativas que se convoquen, son requisitos para participar y ser beneficiarias de las ayudas económicas aquellas personas físicas con plena capacidad de obrar que reúnan una serie de requisitos.

Estos son nacionalidad española, de algún estado miembro de la Unión Europea o persona extranjera con autorización de residencia y trabajo; tener el empadronamiento en Salamanca capital, excepto personas provenientes del Centro de Inserción Social de Salamanca.

También tener arraigo en la ciudad, mediante informe del citado centro; y estar inscrita como persona desempleada no ocupada, en cualquiera de las dos Oficinas de Empleo de la Gerencia Provincial del Servicio Público de Empleo de Castilla y León de la capital de Salamanca.

Asimismo, ha de pertenecer a alguno de los siguientes colectivos: personas desempleadas de larga duración; personas mayores de 45 años, en particular mujeres; personas con discapacidad igual o superior al 33%; otras personas en situación socioeconómica de vulnerabilidad.

Ello incluidas aquellas que se encuentren en situación o riesgo de pobreza, exclusión social o discriminación en sus múltiples facetas, acreditada por un informe de los Servicios Sociales.

Son preferentes las personas que procedan de la zona trastormesina (Buenos Aires, Tejares, Chamberí, Los Alambres, El Arrabal, Teso de la Feria, San José y La Vega), zona Noroeste (Pizarrales, El Carmen y Blanco), y zona Norte (Garrido Norte).

No obstante, la convocatoria está abierta a todos los barrios de la ciudad si las plazas no se cubren con personas de las zonas anteriormente mencionadas.

La convocatoria de cada acción formativa aparecerá en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) con su correspondiente documentación a presentar.

Una vez publicada, las personas interesadas deberán presentar una instancia en el Registro General Municipal del Ayuntamiento de Salamanca, o en las vías previstas en el art. 16 de la ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Más información en la página web https://www.aytosalamanca.es/en/w/laboris-helmántica