Cinco personas atendidas por inhalación de humo tras un incendio en una vivienda de Ciudad Rodrigo

Una de las personas que ha requerido asistencia sanitaria tras el incendio en Ciudad Rodrigo Vicente ICAL

Cinco personas han requerido asistencia sanitaria este lunes por inhalación de humo tras declararse un incendio en una vivienda de un bloque de tres plantas situado en la calle San Marcial de Ciudad Rodrigo, según la información facilitada por el servicio de emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

El aviso se ha recibido a las 11:14 horas y, en un primer momento, no se habían comunicado heridos. Hasta el lugar se ha movilizado a efectivos de la Policía Local, la Guardia Civil de Salamanca y los Bomberos de la Diputación provincial.

Posteriormente, la Guardia Civil ha solicitado asistencia sanitaria para cinco personas, todas ellas conscientes, por inhalación de humo, por lo que se ha avisado a Emergencias Sanitarias de Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar para atenderlas.