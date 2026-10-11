Carbayo, presidente del PP de Salamanca: “Hay que conseguir que este Gobierno pase para que España permanezca”

El presidente del Partido Popular de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha reivindicado la unidad de España y la necesidad de abrir una nueva etapa política que permita recuperar la confianza en las instituciones, la igualdad entre los españoles y el respeto a los límites del poder.

“Hay que conseguir que este Gobierno pase para que España permanezca”, ha afirmado Carbayo, quien considera que las próximas elecciones generales del 29 de noviembre representan una oportunidad para poner fin a la etapa de Pedro Sánchez al frente del Ejecutivo.

El presidente provincial del PP ha dedicado buena parte de su mensaje del Día de la Hispanidad a la situación que atraviesa Ceuta, trasladando “un abrazo especialmente fuerte a nuestros compatriotas”, que, según ha denunciado, siguen viviendo momentos de miedo, incertidumbre y preocupación dos meses después del inicio de la crisis.

“No hay nada más doloroso que sentirte abandonado por el Gobierno de tu propio país cuando más lo necesitas”, ha lamentado Carbayo, quien ha querido trasladar desde Salamanca un mensaje de solidaridad a los ceutíes. “Su seguridad nos importa, su preocupación nos conmueve y su futuro también es el nuestro”, ha dicho.

En este sentido, ha exigido al presidente del Gobierno que asuma sus responsabilidades y explique su actuación ante una situación que continúa generando una enorme preocupación entre los ciudadanos.

“Han pasado dos meses y hay preguntas que Sánchez todavía debe responder: ¿qué sabía antes de la invasión?, ¿qué medidas adoptó?, ¿cuáles no adoptó? y, sobre todo, ¿qué está haciendo ahora para devolver la tranquilidad a los ceutíes”, ha reclamado.

Carbayo ha denunciado que el Ejecutivo pretende dejar atrás esta crisis sin ofrecer las explicaciones que, a su juicio, merecen los españoles. Asimismo, ha criticado la ausencia de Pedro Sánchez en la visita de los Reyes a Ceuta. “Hace lo que hace siempre, que es esconderse”, ha comentado.

En otro momento de su intervención, Carbayo ha recordado que Salamanca conmemora el quinto centenario de su Escuela, cuyos pensadores formularon principios fundamentales sobre los límites del poder y su sometimiento al derecho y a la justicia.

“Ningún presidente está por encima de la nación a la que sirve», ha subrayado, antes de reclamar que se ponga fin a lo que ha definido como «esta etapa nefasta”.

Finalmente, el presidente provincial del PP ha situado las próximas elecciones generales del 29 de noviembre como una cita trascendental para el futuro de España. “Está en juego qué modelo de país queremos construir, cómo protegemos nuestras instituciones y qué significado damos a la unidad, la libertad y la igualdad de todos los españoles”, ha manifestado.

Por ello, ha apelado a afrontar las próximas semanas sin triunfalismos ni exceso de confianza, convencido de que la convocatoria electoral abre una oportunidad para recuperar la esperanza y emprender una nueva etapa política.

Los jóvenes son el futuro

Por su parte, el presidente provincial de Nuevas Generaciones, Ángel Porras, ha reivindicado el protagonismo de los jóvenes en el cambio político que, según ha afirmado, necesita España.

Porras ha denunciado que las políticas del Gobierno de Sánchez han perjudicado especialmente a las nuevas generaciones, señalando las dificultades de acceso a la vivienda, los casos de corrupción y la gestión de las fronteras como ejemplos de una etapa que considera necesario superar.

“Somos quienes más pagamos el fruto de estas malas decisiones, pero, a la vez, quienes más responsabilidad tenemos para poder cambiar este rumbo”, ha señalado.

El dirigente juvenil ha apelado al esfuerzo, al trabajo y al compromiso de los jóvenes con el futuro del país, asegurando que Nuevas Generaciones tendrá un papel fundamental en la nueva etapa política. “España debe mirar al futuro y el sanchismo es pasado. España entera va a ser la tumba del sanchismo y los jóvenes vamos a formar parte de ello”, ha concluido.

Legislatura perdida

Finalmente, el diputado nacional por Salamanca José Antonio Bermúdez de Castro ha reivindicado el orgullo de ser español y la defensa de los principios constitucionales de unidad, soberanía, igualdad y solidaridad, durante una jornada en la que los populares han repartido lazos con los colores de la bandera nacional como símbolo de unión.

Bermúdez de Castro ha calificado la etapa de Sánchez como “una legislatura perdida para España y muy perjudicial para los españoles”, marcada, a su juicio, por “la mentira, el muro, las cloacas y las cesiones a los independentistas”, que han provocado división y crispación social.

“España necesita un cambio de rumbo y un cambio de Gobierno”, ha afirmado, convencido de que esa alternativa la representa el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo, a quien ha señalado como garante de los valores constitucionales y de la defensa de las instituciones y los símbolos nacionales.