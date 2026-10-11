El Ayuntamiento de Salamanca estrena cuatro nuevos puntos limpios móviles en estas calles de la ciudad

El Ayuntamiento de Salamanca pondrá en funcionamiento a partir del próximo martes, 13 de octubre, los cuatro nuevos puntos limpios móviles que fueron entregados recientemente por la Junta de Castilla y León

Todo, dentro de un proyecto de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, cofinanciado con fondos europeos Next Generation.

Estos puntos limpios móviles están preparados para la recogida diferenciada de 22 fracciones de residuos, incluidos los domésticos, textiles, aparatos eléctricos y electrónicos, aceites usados, pilas, baterías y pequeños enseres, ampliando la capacidad de separación selectiva y facilitando su posterior tratamiento.

La semana del 13 de octubre, los nuevos puntos limpios estarán en las calles Enrique de Sena, Mariano Ares y Sanz, Villanueva de la Serena y en la avenida de Villamayor junto al Centro Municipal Integrado (CMI) Victoria Adrados.

La semana siguiente, a partir del 19 de octubre, se situarán en la calle La Marina, la plaza de Barcelona, la plaza de la Concordia y en el bulevar del Padre Enrique Basabe junto a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León.

Estos cuatro nuevos puntos limpios móviles refuerzan el sistema municipal de reciclaje, que, además de los contenedores grises (residuos domiciliarios), marrones (residuos orgánicos), amarillos (envases), verdes (vidrio) y azules (papel y cartón), ya dispone de cuatro puntos limpios fijos, otros cuatro de proximidad y un punto limpio itinerante.

Cuatro puntos limpios de proximidad

Los cuatro puntos limpios de proximidad están ubicados cerca de recintos de titularidad municipal (Plaza Virgen de La Vega, Plaza del Alto del Rollo, calle Alfareros esquina con calle Mineros y Plaza de Los Bandos)

Con un tamaño y estética integrados en el espacio urbano con capacidad para residuos de origen doméstico, que no deben depositarse en los cubos y contenedores destinados para envases, papel-cartón, vidrio y fracción resto.

En concreto, estos puntos limpios de proximidad admiten sprays vacíos, baterías de dispositivos móviles, radiografías, pilas alcalinas, pilas salinas, CDs, cintas VHS, equipos electrónicos pequeños, toner, fluorescentes, bombillas de bajo consumo, cápsulas de café, aceite y grasas vegetales, libro, revistas y tapones.

No se admiten ordenadores excepto componentes tales como ratón, teclado, disco duro o tarjeta. Sí se admiten, en cambio, tostadoras, batidoras, secadores de mano, licuadoras, planchas, exprimidores o pequeños electrodomésticos que tengan un tamaño similar a los anteriormente mencionados

Para cada uno de los residuos admisibles, el módulo dispone de un buzón o embocadura adecuada a su tamaño y a las características de su depósito, con aberturas tanto en la cara frontal como en las dos caras laterales. Los equipos son completamente estancos, de manera que no se produzcan vertidos ni lixiviados en las calles, además de no generar ningún olor que pueda provocar molestias a los vecinos.

Cuatro Puntos Limpios fijos y uno móvil

El Ayuntamiento de Salamanca también tiene a disposición de los ciudadanos cuatro Puntos Limpios en los barrios Chinchibarra, Prosperidad, Capuchinos y El Zurguén para poder depositar diversos tipos de residuos de origen doméstico que, por diversas razones, exigen una gestión diferenciada del resto de los residuos urbanos.

Los salmantinos pueden acudir a la Avenida de La Aldehuela, la Avenida Vicente del Bosque y la calle Valles Mineros de lunes a sábado de 9:30 a 19:30 horas y los domingos de 10:00 a 15:00 horas, y a la Avenida de la Virgen del Cueto de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas y los sábados de 10:00 a 15:00 horas.

Los salmantinos también tienen a su disposición el Punto Limpio Móvil, que funciona de lunes a sábados de 14:00 a 19:30 horas. Los horarios y las zonas de recogida pueden consultarse en la página web del Ayuntamiento de Salamanca, en la sección de Medio Ambiente.

Por motivos medioambientales y de gestión de la recogida, existe un límite por usuario y tirada en cada uno de los materiales: vidrio y cristal, hasta 20 unidades o 30 kilos; papel y cartón, hasta 15 kilos; baterías de automóvil, electrodomésticos, teléfonos móviles, aparatos electrónicos y eléctricos, y colchones, hasta dos unidades

También aceites usados, hasta 15 litros; muebles, residuos de construcción y demolición, residuos de parques y jardines, hasta 50 kilos o tres sacos; pilas, hasta 20 unidades; fluorescentes y bombillas de mercurio, hasta 5 unidades o 2 kilos.

Además de aerosoles, hasta siete unidades; radiografías, hasta 10 unidades; plásticos, residuos textiles y ropa, hasta 15 kilos; residuos de metal y chatarra, hasta 50 kilos; pinturas y disolventes, hasta 10 kilos; y plaguicidas con el envase original, hasta 2 kilos.

No están permitidos, en cambio, residuos procedentes de grandes productores; residuos sanitarios y medicamentos; animales muertos; materiales tóxicos industriales; materiales radioactivos, biológicos o infecciosos; residuos muy voluminosos y pesados superiores a 200 kilos o litros; neumáticos y recauchutados; y líquidos de revelado de fotos.