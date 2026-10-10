Subastan 13 lotes de fincas rústicas con precios desde los 97 euros en un pueblo de más de 1.000 habitantes

La Delegación de Economía y Hacienda en Salamanca ha hecho pública la convocatoria de la Subasta Pública al alza para la enajenación de diversos inmuebles rústicos propiedad de la Administración General del Estado.

En total, el Estado saca a la venta 13 lotes de terrenos dedicados al cultivo de secano ubicados íntegramente en el término municipal de Aldeadávila de la Ribera, con precios de salida que oscilan entre los 97,19 euros del lote más accesible y los 3.825,66 euros de los más extensos.

Esta medida responde al procedimiento ordinario de enajenación tras declararse que dichos inmuebles no resultan necesarios para el uso ni para el servicio público.

El acto público de la subasta se celebrará el próximo jueves 29 de octubre de 2026 a las 10:30 horas en el Salón de actos de la Delegación de Economía y Hacienda de Salamanca, situado en la Plaza de la Constitución, número 1.

Para aquellos interesados en participar, la entrega de ofertas en sobre cerrado se mantendrá abierta hasta el 22 de octubre, debiendo registrarse en la propia Delegación o a través de los canales oficiales habilitados.

Entre los terrenos que salen a licitación destacan parcelas ubicadas en parajes como Fuente de la Piedra (Lote 1 por 603,78 euros y Lote 2 por 97,19 euros), Rupitín (Lote 3 por 1.098,84 euros), Monte El Puerto (Lote 4 por 145,23 euros), Picón del Águila (Lote 5 por 1.791,92 euros), Las Laginas (Lotes 6 y 7 por 1.560,07 euros y 1.739,94 euros respectivamente).

También Puerta La Bodega (Lote 8 por 1.565,29 euros), Las Heredades Nuevas / La Isla (Lote 9 por 2.017,75 euros), Los Rosales / Cerrao de La Jara (Lote 10 por 3.825,66 euros), Corrales del Nieto (Lote 11 por 850,33 euros), La Jara / Fuente Fría (Lote 12 por 805,74 euros) y Los Pizarrones (Lote 13 por 456,06 euros).

Para concurrir a la subasta, salvo en el Lote 2 que queda exento por contar con una salida inferior a 120 euros, es requisito indispensable constituir un depósito previo equivalente al 5% del valor de salida del lote deseado a través de la Caja General de Depósitos.

Durante el desarrollo del acto presencial, los tramos mínimos para incrementar las pujas irán desde escalones de 20 euros para los lotes de menor importe hasta incrementos de 1.000 euros para las fincas que superen los 2.000 euros de base.

Una vez notificada la adjudicación, el licitador que resulte ganador dispondrá de un mes de plazo para realizar el pago íntegro de la finca.

No obstante, si el valor de la adjudicación es igual o superior a 5.000 euros, se podrá solicitar el aplazamiento o fraccionamiento del pago por un periodo de hasta dos años.

Asimismo, la normativa contempla que aquellos lotes que queden desiertos tras la celebración de la subasta pública podrán ser objeto de adjudicación directa durante el plazo de un año a favor de la primera persona que formalice la solicitud correspondiente.