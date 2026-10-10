Salamanca abre un nuevo parque infantil junto a la Biblioteca Torrente Ballester: con zonas de juego y 30 bancos

El Ayuntamiento de Salamanca ha puesto en funcionamiento el nuevo parque infantil incluido en las obras del proyecto de restauración paisajística en el paseo de los Olivos.

Esta iniciativa está incluida en el Plan de Actuación Integrado (PAI) ‘CoNEcta Salamanca’, centrado en los barrios de Garrido Norte y Sur, Chinchibarra, Estación y Salesas, que forma parte de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL) de la ciudad, materializada en su Agenda Urbana.

Está cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), cuyo objetivo es fomentar el desarrollo sostenible y la cohesión económica, social y territorial de Salamanca, en el marco del Programa Operativo Plurirregional del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

Para el desarrollo de ‘CoNEcta Salamanca’, el Ayuntamiento contará con un presupuesto total de 15.227.851 euros de los que el 60 por ciento son aportados por el FEDER.

En el paseo de los Olivos, junto a la Biblioteca Pública Municipal Torrente Ballester, existía una zona estancial compuesta por un espacio terrizo con una bancada de ladrillo.

Los trabajos realizados han reconfigurado el espacio para crear dos nuevas zonas de juegos infantiles, diferenciadas por edades y rodeadas de arbolado consolidado y vegetación, para que las niñas y los niños jueguen en un entorno más natural y agradable, seguro y sostenible. De esta forma.

Se aporta al barrio una nueva zona lúdica tanto para los habitantes de la Chinchibarra y Garrido como para personas usuarias de la biblioteca.

En concreto, se ha habilitado un gran espacio vallado perimetralmente con juegos fabricados artesanalmente en madera natural de robinia sin modificar su forma original de tronco, de manera que se consiguen juegos únicos, colocados sobre una base amortiguante de gravilla para garantizar la seguridad sin perder la esencia ecológica del espacio.

En una de las zonas infantiles se han instalado dos grandes juegos tipo mikado, similares a los ya presentes en otros parques como los Huertos Urbanos y el Paseo Fluvial, que fomentan la agilidad y equilibrio corporal de forma individual y colectiva.

La otra zona infantil, por su parte, se compone de juegos adaptados para los niños más pequeños, centrados en la experimentación y la creatividad.

El pavimento perimetral a los juegos es totalmente accesible y sostenible, compuesto por losas fabricadas con aporte de áridos reciclados, así como tratamiento antimanchas y fotocatalítico para renovar el aire y disminuir los niveles de dióxido de nitrógeno. Son losas de gran formato en color verde musgo para naturalizar visualmente el entorno.

Por su parte, el mobiliario urbano lo componen los 30 bancos, 5 papeleras y una fuente bebedero que se ha instalado en la zona peatonal teniendo en cuenta su funcionalidad, accesibilidad y mantenimiento.

Mientras, el carril bici existente se ha renovado y queda separado de la zona peatonal y del parque, mejorando la seguridad de los viandantes y evitando la interferencia con los ciclistas.

Toda la zona cuenta con nuevo alumbrado público mediante 5 farolas situadas en la banda verde de los paseos, con tecnología energéticamente eficiente para fomentar el ahorro en el consumo eléctrico.

Plantación de 100 árboles y 1.700 plantas arbustivas

Esta actuación también permite ampliar las zonas verdes del barrio, de acuerdo a Savia, la Estrategia de Infraestructura Verde del Ayuntamiento de Salamanca para contribuir a una ciudad aún más saludable y sostenible, mejor adaptada al cambio climático, y por tanto con una mayor calidad de vida para sus habitantes.

En el parque de la Chinchibarra se han plantado 100 árboles a mayores de los ya existentes, introduciendo gran diversidad y mejora de especies arbóreas para la formación de un bosque urbano que, además de mejorar aún más la calidad del aire de la que ya goza la ciudad y reducir el efecto ‘isla de calor’, pueda ser aprovechado para especies de avifauna que son herramientas naturales para combatir las plagas.

También se ha acondicionado la mediana del paseo de los Olivos y los parterres con especies de bajo consumo hídrico, que supondrán una variedad cromática para mejorar la estética paisajista del entorno, favoreciendo la conectividad y los servicios de los ecosistemas que producen beneficios para la salud urbana.

Al mismo tiempo, se han ampliado los parterres existentes junto a la Glorieta del Voluntariado para mejorar la accesibilidad y configurar un nuevo trazado peatonal seguro y diferenciado del carril bici. En total, se han plantado unos 1.700 ejemplares de arbustivas.

‘CoNEcta Salamanca’

El Plan de Actuación Integrado de la zona noreste de la ciudad, ‘CoNEcta Salamanca’, se centra en la renaturalización de los espacios urbanos; la mejora de la eficiencia energética de diferentes espacios; el fomento de la integración social y la igualdad de oportunidades; el impulso del relevo generacional en los negocios; la reducción de la brecha digital; la lucha contra la vulnerabilidad social; y la mejora de la accesibilidad.

La elección de los barrios Garrido Norte y Sur, Chinchibarra, Estación y Salesas, que aglutinan a más de 33.000 habitantes, corresponde a que un requisito imprescindible para optar a estos fondos europeos es aplicar el plan en una zona muy concreta de Salamanca, con unas características singulares que justifiquen una actuación integrada de desarrollo urbano desde los puntos de vista social, económico, ambiental y urbanístico.