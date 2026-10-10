Romancito en Salamanca con el Zara de fondo. Fotografía: TikTok de Romancito.

Romancito, el ‘tiktoker’ argentino que recorre España, se enamora del Zara de Salamanca: “Es el más lindo"

Román Socias decidió abandonar Argentina para buscar un nuevo comienzo en España. Con el alias de Romancito en TikTok se propuso emprender un ambicioso proyecto que pasaba por recorrer toda la geografía española.

En este caso, se ha pasado por Salamanca para asegurar que “creo que encontré el Zara más lindo de España”, ha afirmado.

Todo añadiendo que se encontraba en la capital charra y ha calificado la tienda como “bellísima y muy curiosa”.

“Por fuera se ve bien. Una tienda bonita, sin más, pero la maravilla es por dentro. Esta tienda está construida sobre un antiguo convento, el de San Antonio El Real”, ha añadido.

Ha informado de que el edificio “fue construido en el siglo XVII” y que “un siglo después vino la desamortización de Mendizabal y se le expropió a la iglesia”.

“Tuvo varios usos, como oficinas y residencias y, finalmente, en 2005, Zara inauguró la tienda. Restauró lo que pudo del antiguo convento, le dio unos toques modernos y le quedó esta tienda”, ha señalado.

El ‘tiktoker’ ha añadido que “para colmo tiene dos pisos, con un cristal para ver escudos y cúpula”.

“Está en el top y una visita que hay que hacer en esta ciudad”, ha finalizado.