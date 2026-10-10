El incendio en parte del letrero de la fachada de un hotel moviliza a los bomberos en Salamanca
El suceso se ha producido a las 13:40 horas de este sábado, 10 de octubre.
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El incendio en Villamayor, a las 13:40 horas de esta tarde de sábado, en el Hotel Salamanca Fórum Doña Brígida, ha obligado a movilizar a los bomberos de la Diputación de Salamanca, como ha informado el Servicio de Emergencias.
Las mismas fuentes apuntan que han llamado desde el propio hotel por un incendio en parte del letrero de la fachada del establecimiento, sin heridos, ni afectación al edificio.
Se ha avisado a la Guardia Civil, a los Bomberos de la Diputación de Salamanca y, a petición de estos, también a la empresa suministradora, Iberdrola.