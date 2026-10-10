Detenida la responsable de una agencia de viajes por estafar más de 40.000 euros a unas 80 víctimas

La Policía Nacional ha detenido en Salamanca a una mujer, responsable de una agencia de viajes, como presunta autora de un delito continuado de estafa por un importe de más de 40.000 euros, estando afectadas unas 80 víctimas hasta el momento.

La presidenta de una asociación de jubilados, contrató en el mes de febrero para más de 60 personas el viaje y la estancia para disfrutar una semana en la costa en el mes de septiembre. El viaje estaba ofertado por la responsable de agencia ubicada en Salamanca.

La presidenta realizó varios ingresos en los meses posteriores a contratarlo y cuando se acercaba la fecha de viajar, le resultó imposible contactar con la responsable de la agencia de viajes, por lo que se puso en contacto con el hotel en el que iban a pernoctar, informándole éste que no había reserva abonada por parte de la agencia, ni de las personas que le facilitaba.

También se han recibido numerosas denuncias en dependencias policiales de Salamanca, en las que ciudadanos particulares comunicaban que habían sido estafados por la misma agencia de viajes y por los mismos hechos.

Los perjudicados habían abonado cantidades superiores a los 1.000 € por el alojamiento de los viajes contratados, comprobando una vez que estaban en el hotel que la estancia no había sido abonada por la agencia.

En los casos en los que asociaciones habían contratado los viajes en la agencia y por los que los perjudicados habían abonado el viaje y la estancia, no pudieron ni siquiera realizar el viaje

Y el caso de particulares, una vez llegaban al hotel comprobaban que la agencia no había realizado el abono de la reserva de la estancia que ellos ya le habían pagado.

La denuncia inicial de la asociación de jubilados fue puesta en dependencias policiales de la ciudad de Ávila, lo cual fue comunicado a Salamanca al estar la agencia ubicada en esta ciudad.

Una vez realizadas las gestiones de investigación pertinentes se pudo determinar la identidad de la responsable de la agencia de viajes y comprobar que el establecimiento se encontraba cerrado.

La responsable de la agencia una vez localizada fue detenida y puesta a disposición de la Autoridad judicial en esta ciudad, a la cual se remitió copia de todo lo tramitado dando cuenta de los hechos.