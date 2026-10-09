Peramato, en Salamanca tras la denuncia de la jueza Biedma: "Nos preocupa cualquier sensación de angustia"

Marta del Pozo, directora académica del Máster Universitario en Estudios Interdisciplinares de Género; la fiscal general del Estado, Teresa Peramato y el rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado en el acto de inauguración de curso del Máster en Estudios de Género en la USAL. Comunicación USAL.

Jornada de mañana intensa en lo académico y judicial en la USAL. La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha abierto este viernes el curso 2026-2027 del Máster Universitario y el Programa de Doctorado en Estudios Interdisciplinares de Género de la Universidad de Salamanca.

A su llegada a la Facultad de Derecho, Peramato se vio interpelada por la candente actualidad de los tribunales, manifestando su preocupación ante la "sensación de angustia" denunciada por la magistrada Beatriz Biedma por supuestas presiones en la causa contra David Sánchez, y recordando el informe favorable al indulto de su antecesor, Álvaro García Ortiz.

Flanqueada por el rector de la USAL, Juan Manuel Corchado; la decana de Derecho, María Ángeles Guervós; la directora del máster, Marta del Pozo; y el coordinador del doctorado, José Luis Mateos, la fiscal general ha impartido la conferencia inaugural bajo el título 'La neutralidad formal del Derecho ante los contextos contemporáneos de vulnerabilidad de género'.

Peramato ha insistido en que "queda mucho camino por recorrer" y ha apelado a la alerta constante para "evitar cualquier tipo de retroceso que perjudique a las mujeres", destacando el papel clave de las aulas universitarias como altavoz.

La fiscal general del Estado, Teresa Peromato; el rector de la USAL, Juan Manuel Corchado; María Ángeles Guervós, decana de la Facultad de Derecho; Marta del Pozo, directora académica del Máster Universitario en Estudios Interdisciplinares de Género; y José Luis Mateos, coordinador académico adjunto del Programa de Doctorado en Estudios Interdisciplinares de Género y Políticas de Igualdad de la USAL. Comunicación USAL.

Por su parte, el rector Juan Manuel Corchado ha situado este posgrado en el marco del V Centenario de la Escuela de Salamanca, reivindicando que "los estudios de género no son una moda, sino una disciplina académica rigurosa, transversal y plural imprescindible para comprender las dinámicas actuales".

Corchado ha remarcado el paralelismo con los maestros del siglo XVI que redefinieron la justicia global, confiando en que las investigaciones de los estudiantes tracen la ruta hacia una sociedad más justa e inclusiva.

El programa académico consolida el liderazgo investigador de la USAL en materia de igualdad.

Para este nuevo curso académico, el Programa de Doctorado ha vuelto a desbordar todas las previsiones, alcanzando el centenar de alumnos y superando con sus preinscripciones la oferta de plazas, mientras que el Máster Universitario acoge a una veintena de estudiantes orientados a la evaluación y diseño de políticas públicas.