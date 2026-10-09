David Mingo, nuevo presidente de la Diputación de Salamanca: "Lucharé por una provincia más vertebrada donde quedarse"

La Diputación de Salamanca ha celebrado este viernes un pleno extraordinario para oficializar la toma de posesión de David Mingo Pérez, alcalde de Santa Marta de Tormes, como nuevo presidente de la institución provincial, tras lograr 16 votos a favor de los 24 emitidos.

El acto, que ha contado con la presencia del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha comenzado con la toma de posesión de Alberto Torres, alcalde de San Pedro del Valle, quien se incorpora como diputado provincial en sustitución de Javier Iglesias.

Durante su discurso en el Palacio de la Salina tras asumir el cargo, Mingo ha detallado su hoja de ruta para la legislatura, vertebrada en torno al impulso del medio rural y la defensa de los municipios salmantinos.

El nuevo presidente ha subrayado que al frente de la Diputación defenderá y luchará en favor de la reforma de la financiación local y el desarrollo del Estatuto del Pequeño Municipio, para así garantizar la sostenibilidad y autonomía de los ayuntamientos de la provincia.

Para lograr una provincia "más vertebrada", Mingo ha ratificado su apuesta por los planes provinciales, las herramientas de financiación local y la modernización de la red provincial de carreteras.

Todo ello con el objetivo de mantener el nivel de inversión para conseguir una "vida de calidad" en todos los pueblos y luchar contra la despoblación.

David Mingo ha advertido que la institución provincial adoptará una postura “reivindicativa" para exigir mejores frecuencias ferroviarias, la electrificación del corredor de Fuentes de Oñoro y el impulso decisivo para la recuperación de la Ruta de la Plata.

En este contexto, el presidente ha enfatizado que las políticas de la Diputación irán destinadas “no solo a mantener población, sino a dar razones para querer quedarse”.

Pero el proyecto de gestión expuesto por el nuevo presidente de la Diputación pasa también por consolidar y potenciar las grandes marcas de identidad de la provincia.

En este sentido, Mingo ha reafirmado su compromiso con la feria ganadera Salamaq, la tauromaquia, la promoción turística, la dinamización cultural en cada uno de los municipios y el apoyo a empresas y emprendedores.

Así, para sacar adelante los proyectos, ha prometido “diálogo y colaboración con todas las fuerzas políticas”.

El momento más emotivo ha tenido lugar al cierre de su discurso, cuando David Mingo ha recordado los orígenes humildes de su familia y su lucha por conseguir una vida mejor.

El nuevo presidente ha recordado con orgullo la figura de su madre, maestra de profesión, y la de su padre, quien tuvo el sueño de ser torero y llegó a ser novillero, situando su lucha por conseguir una vida mejor como su referencia al asumir la Presidencia de la Diputación de Salamanca.