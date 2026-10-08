El concejal de Hacienda, Fernando Rodríguez, durante la presentación del proyecto Ayuntamiento de Salamanca

El Ayuntamiento de Salamanca congelará sus impuestos municipales y la mayoría de tasas y precios públicos en 2027

El Ayuntamiento de Salamanca mantendrá congelados por decimotercer año consecutivo los cinco impuestos municipales: el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), plusvalía, impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO), impuesto sobre actividades económicas (IAE) y el impuesto de vehículos y la práctica totalidad de tasas y precios públicos.

Así lo ha anunciado hoy el concejal de Hacienda, Fernando Rodríguez, durante la presentación del Proyecto de Ordenanzas reguladoras de los tributos, precios públicos y tarifas municipales, que se debatirá en un pleno extraordinario programado para el próximo 16 de octubre.

Rodríguez ha destacado la repercusión de esta política fiscal y que esta contención ha supuesto un ahorro global estimado en 13,23 millones de euros para los contribuyentes de Salamanca.

El proyecto económico para 2027 contempla la actualización de un 3,2% (equivalente al IPC interanual del pasado mes de mayo) en aquellas tarifas sujetas a compromisos contractuales.

Esta medida afectará a los servicios de agua y alcantarillado, servicios funerarios, estacionamiento regulado, Mercado Central, aparcamiento del Centro de Transportes, depuración, retirada y depósito de vehículos, y transporte urbano.

En el caso del autobús público, el bono-bus especial quedará exento de esta subida y mantendrá su importe actual.

El Ayuntamiento ha señalado que las tarifas del autobús continuarán entre las más económicas del país, un servicio que está subvencionado en un 80% por las arcas municipales.

Fernando Rodríguez ha recordado además que las tarifas del transporte urbano permanecieron congeladas entre 2015 y 2023, periodo en que la variación del IPC fue del 21,3%.

El edil de Hacienda ha señalado que en el Proyecto de Ordenanzas para 2027 se mantienen todos los beneficios existentes en los tributos, tarifas y precios en favor de familias con menores ingresos o para el fomento de la actividad económica.

Además, se amplía del 50% al 90% la reducción en la tasa por licencia urbanística para la construcción de viviendas de protección pública y para la realización de obras en locales destinados a la puesta en marcha de un primer negocio o a la ampliación del existente.

En cumplimiento de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, la tasa por la recogida de basura se ajusta para no ser deficitaria y vincular su importe a la generación de residuos.

La cuantía se adecúa en 2027 para aproximarse al coste total del servicio, más de 22 millones de euros, y aplicará los dos coeficientes incorporados en 2025, de hasta un ±5% cada uno, que modulan la cuota según la evolución de la generación de residuos y del reciclaje.

Según indica el consistorio, como consecuencia, la tasa descenderá para el 13% de los contribuyentes (viviendas de quinta a séptima categoría y determinados locales comerciales) y aumentará 0,63 euros al mes para el 75% de los contribuyentes, correspondiente a viviendas de primera a cuarta categoría.

Además, ha recordado que la Federación Española de Municipios y Provincias ya había advertido que la regulación estatal “obliga a un recálculo periódico de la tasa a medida que aumentan los costes del servicio”.

Entre ellos, destacan los del depósito en el CTR de Gomecello, encarecidos por los nuevos impuestos estatales sobre vertedero y emisiones, con un incremento acumulado del 446,20% desde 2022, como así han indicado.