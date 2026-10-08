El concejal de Hacienda, Fernando Rodríguez, durante la presentación del proyecto

El concejal de Hacienda, Fernando Rodríguez, durante la presentación del proyecto Ayuntamiento de Salamanca

Salamanca

El Ayuntamiento de Salamanca congelará sus impuestos municipales y la mayoría de tasas y precios públicos en 2027

El concejal de Hacienda, Fernando Rodríguez, ha presentado el proyecto de ordenanzas, que se debatirá en un pleno extraordinario el 16 de octubre.

Más noticias: Salamanca, capital mundial del legado teresiano: presidencia de la Red 'Huellas' y visitas gratuitas a la casa de la Santa

Publicada
Actualizada
Síguenos

El Ayuntamiento de Salamanca mantendrá congelados por decimotercer año consecutivo los cinco impuestos municipales: el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), plusvalía, impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO), impuesto sobre actividades económicas (IAE) y el impuesto de vehículos y la práctica totalidad de tasas y precios públicos.

Así lo ha anunciado hoy el concejal de Hacienda, Fernando Rodríguez, durante la presentación del Proyecto de Ordenanzas reguladoras de los tributos, precios públicos y tarifas municipales, que se debatirá en un pleno extraordinario programado para el próximo 16 de octubre.

Rodríguez ha destacado la repercusión de esta política fiscal y que esta contención ha supuesto un ahorro global estimado en 13,23 millones de euros para los contribuyentes de Salamanca.

El proyecto económico para 2027 contempla la actualización de un 3,2% (equivalente al IPC interanual del pasado mes de mayo) en aquellas tarifas sujetas a compromisos contractuales.

Esta medida afectará a los servicios de agua y alcantarillado, servicios funerarios, estacionamiento regulado, Mercado Central, aparcamiento del Centro de Transportes, depuración, retirada y depósito de vehículos, y transporte urbano.

En el caso del autobús público, el bono-bus especial quedará exento de esta subida y mantendrá su importe actual.

El Ayuntamiento ha señalado que las tarifas del autobús continuarán entre las más económicas del país, un servicio que está subvencionado en un 80% por las arcas municipales.

Fernando Rodríguez ha recordado además que las tarifas del transporte urbano permanecieron congeladas entre 2015 y 2023, periodo en que la variación del IPC fue del 21,3%.

El edil de Hacienda ha señalado que en el Proyecto de Ordenanzas para 2027 se mantienen todos los beneficios existentes en los tributos, tarifas y precios en favor de familias con menores ingresos o para el fomento de la actividad económica.

Además, se amplía del 50% al 90% la reducción en la tasa por licencia urbanística para la construcción de viviendas de protección pública y para la realización de obras en locales destinados a la puesta en marcha de un primer negocio o a la ampliación del existente.

En cumplimiento de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, la tasa por la recogida de basura se ajusta para no ser deficitaria y vincular su importe a la generación de residuos.

La cuantía se adecúa en 2027 para aproximarse al coste total del servicio, más de 22 millones de euros, y aplicará los dos coeficientes incorporados en 2025, de hasta un ±5% cada uno, que modulan la cuota según la evolución de la generación de residuos y del reciclaje.

Según indica el consistorio, como consecuencia, la tasa descenderá para el 13% de los contribuyentes (viviendas de quinta a séptima categoría y determinados locales comerciales) y aumentará 0,63 euros al mes para el 75% de los contribuyentes, correspondiente a viviendas de primera a cuarta categoría.

Además, ha recordado que la Federación Española de Municipios y Provincias ya había advertido que la regulación estatal “obliga a un recálculo periódico de la tasa a medida que aumentan los costes del servicio”.

Entre ellos, destacan los del depósito en el CTR de Gomecello, encarecidos por los nuevos impuestos estatales sobre vertedero y emisiones, con un incremento acumulado del 446,20% desde 2022, como así han indicado.