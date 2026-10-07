El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, el presidente de la Red de Huellas de Teresa, Carlos Largo, y el coordinador de la red, Carlos López con todos los miembros participantes en la Asamblea de la Red Huellas de Teresa en una foto de grupo en la Plaza Mayor. Susana Martín. ICAL.

Salamanca, capital mundial del legado teresiano: presidencia de la Red 'Huellas' y visitas gratuitas a la casa de la Santa

Salamanca vuelve a situar a la mística universal en el centro de su proyección cultural y turística. La capital charra ha asumido oficialmente este miércoles la presidencia de la Red de Ciudades Teresianas 'Huellas de Teresa'.

Un relevo institucional formalizado durante la Asamblea General de la entidad celebrada en la Sala de la Palabra del Teatro Liceo, tras una recepción previa en el Zaguán del Ayuntamiento y la tradicional foto de familia de los representantes de las 14 ciudades en la Plaza Mayor.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, recoge así el testigo del regidor de Pastrana, Carlos Largo, con la responsabilidad de pilotar durante los próximos doce meses una red que une a catorce municipios españoles vinculados a la vida, obra y fundaciones de la reforma carmelitana.

Carbayo agradeció el trabajo desarrollado por su antecesor y por el coordinador de la red y concejal de Turismo de Ávila, Carlos López, destacando que presidir esta alianza "es un honor y un compromiso para seguir abriendo nuevos caminos y dar a conocer la impronta de una mujer pionera".

Salamanca, aprovechando su turno en este legado de la santa de Ávila, ofrecerá la programación cultural 'Vive las Huellas', que se desarrollará entre el 15 y el 18 de octubre.

Como gran atractivo para vecinos y visitantes, la ciudad reabrirá las puertas de la histórica Casa de Santa Teresa con un ciclo especial de visitas teatralizadas, complementado con rutas guiadas por todos los rincones vinculados a su paso por la capital del Tormes.

Carbayo recordó la honda vinculación de la Santa con la ciudad desde la segunda mitad del siglo XVI, donde erigió su Séptima Fundación y donde en 1922 se convirtió en la primera mujer nombrada doctora honoris causa por la Universidad de Salamanca y por la universidad española.

Asimismo, el regidor vinculó el pensamiento de la Santa con la efeméride del V Centenario de la Escuela de Salamanca:

"Estamos celebrando que Salamanca puso la dignidad de la persona en el centro del debate filosófico mundial, y Santa Teresa tuvo un protagonismo especial en la difusión de esa idea humana y universal. Trabajar en red es la mejor herramienta para seguir creciendo juntos".