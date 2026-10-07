El presidente del PP y alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo y el vicepresidente del partido y presidente en funciones de la Diputación Provincial, David Mingo. EE.

Carbayo activa al PP salmantino ante el 29-N: "Es el momento de acabar con ocho años de desprecio a nuestra provincia"

El Partido Popular de Salamanca ha dado este miércoles el pistoletazo de salida a la precampaña de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Antes de presidir el Comité Ejecutivo Provincial para designar al comité de campaña, el presidente de los 'populares' salmantinos, Carlos García Carbayo, acompañado por el vicepresidente David Mingo, ha lanzado un contundente mensaje de movilización social y política para "poner punto final a ocho años oscuros" y abrir paso a un cambio de rumbo con Alberto Núñez Feijóo en La Moncloa.

En una dura intervención, Carbayo ha calificado la etapa de Pedro Sánchez como una "plaga" para las instituciones y un "castigo sistemático" hacia la provincia.

El líder 'popular' ha contrapuesto el empuje y desarrollo de la capital y la provincia —gracias al apoyo de la Junta de Castilla y León presidida por Alfonso Fernández Mañueco— con los "retrasos e incumplimientos" del Ejecutivo central.

Entre ellos, ha criticado los seis años de demora en la electrificación de la vía férrea hasta la frontera con Portugal, la negativa a recuperar la cuarta frecuencia del tren rápido a Madrid y añadir una quinta, la falta de noticias sobre la Ruta de la Plata o el "aislamiento" provocado por la supresión del tren directo a Barcelona.

Asimismo, Carbayo ha situado la vivienda como uno de los grandes fracasos del Gobierno saliente, destacando que en la capital salmantina se han promovido 2.500 viviendas a través del Patronato y más de 300 de alquiler protegido, además de actuaciones en municipios como Santa Marta, Doñinos, Castellanos de Moriscos o Ciudad Rodrigo.

"El problema de la vivienda solo se soluciona con grúas y con ladrillos, no entregándose al populismo", ha aseverado, criticando además la negativa estatal a ceder el solar de la calle Víctimas del Terrorismo para uso residencial.

De cara al 29-N, el PP salmantino se fija el reto de superar el 27% de los votos logrados en los anteriores comicios generales y revalidar la representación de diputados y senadores.

Carbayo ha recalcado que la formación "se dejará la piel" en una campaña intensísima: "Nos jugamos mucho en los próximos años y no podemos permitirnos perder el tren del progreso. La ciudadanía merece un Gobierno que cumpla y respete a Salamanca".