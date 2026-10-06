Placas solares sobre el pabellón Miguel de Unamuno de la Universidad de Salamanca. Fotografía: Univesidad de Salamanca.

La USAL es la quinta universidad más sostenible de España y mejora 15 puestos en el ranking internacional

La Universidad de Salamanca vuelve a situarse entre las instituciones de referencia en España en lo que tiene que ver con la sostenibilidad.

Todo, según los nuevos datos que ha aportado el UI GreenMetric World University Rankings en su edición de 2026.

La USAL se ha situado en el puesto 234 a nivel internacional, lo que supone una mejora de 15 posiciones respecto a la edición anterior, y mantiene el 5.º puesto a nivel nacional.

En cuanto a las diferentes categorías evaluadas, la Universidad de Salamanca ha experimentado una evolución positiva respecto a la edición anterior en “Energía y Cambio Climático” (Energy and Climate Change).

También en “Residuos” (Waste) y “Transporte” (Transportation), reflejando los avances realizados en estas dimensiones de la sostenibilidad universitaria.

Asimismo, la edición 2026 incorpora como novedad la categoría “Gobernanza y Digitalización” (Governance and Digitalization), orientada a evaluar aspectos relacionados con las estructuras de gobernanza, la transparencia y el uso de herramientas y enfoques digitales como elementos de apoyo a la implementación de políticas de sostenibilidad en las instituciones universitarias.

Esta incorporación amplía el alcance de la metodología, integrando de forma específica la dimensión institucional y digital dentro de la evaluación de la sostenibilidad universitaria.

El UI GreenMetric Sustainable University Rankings, impulsado por la Universidad de Indonesia desde 2010, analiza cómo las universidades integran la sostenibilidad en sus políticas, infraestructuras, actividad académica y gestión institucional, a partir de datos cuantitativos y evidencias aportadas por las propias instituciones.