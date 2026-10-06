El concejal del Ayuntamiento de Salamanca, Ángel Molina, revisando el funcionamiento de la patrulla de drones de la Policía Local. Ayto. Salamanca.

La tecnología que revoluciona la seguridad en Salamanca: 22 pilotos, 5 drones y un objetivo claro

Ojos en el cielo para velar por la tranquilidad y la seguridad en Salamanca. El Ayuntamiento ha anunciado este martes un importante refuerzo en el uso de su flota municipal de drones para la prevención de delitos.

Ampliando de forma decisiva su ámbito de actuación a la persecución de conductas temerarias al volante —como carreras ilegales, derrapes y maniobras ruidosas— tras consolidar unos resultados altamente positivos en el control de vertidos clandestinos y la tutela del patrimonio.

El edil de Protección Ciudadana, Tráfico y Transportes, Ángel Molina, ha presentado el balance de este dispositivo conjunto de Policía Local y Bomberos, que cuenta con una flota de cinco aeronaves y 22 pilotos certificados (11 en cada cuerpo).

Solo las patrullas policiales han completado 274 servicios de vuelo, utilizando cámaras capaces de captar detalles a dos kilómetros de distancia.

Esta tecnología de precisión ha permitido reducir casi un 18% los vertidos ilegales en zonas conflictivas como Vía Helmántica, Muñovela, Juan Pablo II o Vistahermosa.

Muestra de esta eficacia disuasoria es que los escombros retirados de vertederos incontrolados han caído un 60%, mientras que el uso de los Puntos Limpios de la capital se ha disparado casi un 60%.

Ante este éxito, el Consistorio da un paso más e incorpora el patrullaje aéreo contra los "fitipaldis" urbanos.

La dificultad histórica para sancionar carreras y derrapes nocturnos sin atrapar al infractor in fraganti se resolverá ahora mediante despliegues preventivos con drones en los puntos y horarios más conflictivos señalados por las quejas vecinales.

Las imágenes aéreas servirán como prueba incontestable frente a maniobras que pongan en riesgo la seguridad vial o alteren el descanso de los barrios.

El sistema se consolida así como una herramienta transversal de vanguardia.

Las aeronaves no solo vigilarán la disciplina vial y el medio ambiente, sino que continuarán dando apoyo en la protección de bienes de interés cultural y yacimientos arqueológicos, la inspección urbanística, la protección animal y la reconstrucción forense en 3D de siniestros viales por parte de la Policía Judicial de Tráfico.