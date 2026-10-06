Garrido da el paso definitivo a la accesibilidad: el Ayuntamiento abre el plazo para instalar los ascensores exteriores

Llega una de las actuaciones urbanísticas y sociales más esperadas por los vecinos del barrio de Garrido. El Ayuntamiento de Salamanca abrirá este miércoles, 7 de octubre, el plazo formal para que las comunidades de propietarios situadas en el ámbito del Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de la Escuela Municipal de Música Santa Cecilia puedan solicitar la instalación de ascensores exteriores en la vía pública.

Tras la publicación oficial de las bases este martes en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), las comunidades interesadas dispondrán de un mes de plazo para presentar la documentación de forma telemática a través de la sede electrónica municipal o del Registro Electrónico General (REG).

La intervención, que cuenta con una inversión global rozando los 3 millones de euros (2.956.989,25 euros), está cofinanciada en un 60% por la Unión Europea mediante los fondos FEDER, mientras que el montante restante será asumido de forma conjunta por las comunidades de vecinos beneficiarias y el propio Consistorio.

Dado que las estructuras ocuparán espacio público adyacente a las fachadas, la titularidad de los ascensores seguirá siendo municipal, si bien el Ayuntamiento tramitará la autorización de uso privativo y la cesión a los vecinos, asumiendo además la gestión del procedimiento administrativo para agilizar las contrataciones y acortar los plazos de ejecución.

Como paso previo e imprescindible a la colocación de los elevadores, el Ayuntamiento iniciará a lo largo de este mismo mes de octubre las obras de reurbanización en las calles Trébol, Diego de Losada y Juan de Garay.

Estas labores permitirán redistribuir el espacio público y ensanchar las aceras actuales, que en su configuración presente resultarían demasiado estrechas al instalar las torres de comunicación.

Una vez adecuadas las vías, los trabajos en los portales incluirán la construcción de la torre exterior con ascensor y la adaptación de escaleras y fachadas para garantizar un itinerario 100% accesible sin barreras desde el interior de cada vivienda hasta la calle.

Esta importante remodelación se enmarca dentro del Plan de Actuación Integrado 'CoNEcta Salamanca', una ambiciosa estrategia dotada con más de 15,2 millones de euros orientada a transformar y regenerar la zona noreste de la capital charra, comprendiendo Garrido, Chinchibarra, Estación y Salesas, donde residen más de 33.500 salmantinos.

Una iniciativa centrada en eliminar barreras arquitectónicas, mejorar la eficiencia energética, luchar contra la vulnerabilidad social y revitalizar el tejido de barrio.