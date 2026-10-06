Un coche de gasolina arde en marcha en Aldeadávila y el Ayuntamiento y vecinos evitan el desastre a manguerazos

Momentos de tensión en la mañana de este martes en el municipio salmantino de Aldeadávila de la Ribera. Un turismo de gasolina, un Fiat de color rojo, ha comenzado a arder de forma imprevista cuando transitaba por la calle Eras, en la travesía que conecta la localidad con La Zarza de Pumareda.

Las llamas se apoderaron con rapidez del vehículo, generando un intenso fuego que amenazaba con propagarse en la zona.

La rápida intervención de los obreros de la brigada del Ayuntamiento de Aldeadávila de la Ribera junto al decisivo auxilio de los vecinos del entorno fue determinante para controlar la situación.

Ante la imposibilidad de apagar las llamas con medios convencionales y antes de que el fuego fuera a mayores, los presentes reaccionaron con agilidad conectando una manguera de riego a la toma de agua de una conocida casa rural del entorno, 'La Casona de Las Arribes' (antiguo Bambú).

Gracias a este improvisado despliegue hidráulico, lograron sofocar por completo el incendio sin que fuera necesaria en primera instancia la llegada de los bomberos y evitando daños personales.

El vehículo siniestrado pertenecía a un operario que se encontraba desplazado en la comarca realizando labores profesionales en un municipio anejo.

Una vez extinguido el fuego, los trabajadores municipales emplearon la maquinaria telescópica Manitou del Ayuntamiento para retirar los restos del coche de la calzada y reabrir el tráfico con seguridad.

El alcalde de Aldeadávila de la Ribera, Florentino García Valladares, ha confirmado a este medio el rápido desenlace de la incidencia y el dispositivo desplegado:

"Lo hemos retirado con la Manitou de la carretera y el Ayuntamiento está realizando ya las labores de limpieza. El coche era de gasolina y comenzó a arder de repente, pero el campo afortunadamente está mojado tras las lluvias y no ha pasado nada grave", señalaba el regidor.

Destacando la ejemplar colaboración vecinal que evitó males mayores en pleno corazón de Las Arribes.