Actos del Día Mundial de la Parálisis Cerebral organizados por la asociación Aspace en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Salamanca. EE.

Salamanca se vuelca con Aspace en el Día Mundial de la Parálisis Cerebral: "Cuidar no debe significar renunciar a tu vida"

La lluvia que ha descargado este martes sobre la capital charra no ha impedido que la voz de las personas con parálisis cerebral y sus familias resuene con fuerza en el corazón de la ciudad.

Aunque la programación del Día Mundial de la Parálisis Cerebral estaba prevista inicialmente al aire libre en la Plaza Mayor, la precipitación obligó a trasladar el acto al Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Salamanca.

Un espacio que se ha quedado pequeño para acoger una jornada de reivindicación, fiesta y máxima visibilidad conducida por la periodista Toñi Rodríguez, y donde la lectura del manifiesto a cargo de una trabajadora y una usuaria de la entidad ha puesto el foco en una demanda prioritaria: "El mejor regalo es cuidar sin renunciar".

El acto contó con el respaldo institucional del alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo; el presidente en funciones de la Diputación, David Mingo; y el delegado territorial de la Junta de Castilla y León, Eloy Ruiz, junto al director provincial de Educación, Ángel Morín.

Durante su intervención, Jesús Alberto Martín Herrero, presidente de Aspace Castilla y León, agradeció la rápida adaptación del Consistorio para ceder el Salón de Recepciones y enfatizó el impacto socioeconómico que el cuidado continuado genera en las familias, recayendo en su mayoría sobre las mujeres.

Martín Herrero urgió a las administraciones a comprometer un apoyo financiero decidido que compense este esfuerzo y anunció una llamativa campaña que adelantará el espíritu navideño a octubre para visibilizar y multiplicar el impacto mediático de sus demandas.

Por su parte, David Mingo subrayó el compromiso incondicional de la institución provincial con las familias y cuidadores que "hacen esfuerzos invisibles cada día".

En mitad de su discurso se vivió un momento de espontánea realidad laboral cuando un trabajador de la entidad, José Ramón de la Iglesia Bernal, intervino para exponer las dificultades y denegaciones de conciliación que afrontan algunos empleados públicos con familiares a cargo en el sistema sanitario.

Recogiendo el guante, el presidente en funciones de la Diputación reiteró que la responsabilidad de cuidar "debe ser compartida entre sociedad, familias y administraciones" para que quienes cuidan también se sientan respaldados.

Al finalizar el acto, David Mingo se acercó para escuchar la situación del trabajador, atendiéndole para ver de qué manera podría ayudar a su situación.

A renglón seguido, Eloy Ruiz reafirmó el compromiso de la Junta en áreas transversales que comprenden todo el área social relacionado con este tipo de asociaciones como sanidad, educación y servicios sociales.

El alcalde, Carlos García Carbayo, cerró el acto reconociendo la labor incansable de los operarios municipales que montaron el escenario bajo la lluvia y felicitó a Aspace Salamanca por ser "un modelo de innovación y referente en toda España" gracias a proyectos como sus nuevas viviendas y centro de día entre Salamanca y Villares de la Reina, o la incorporación de robótica de vanguardia.

Carbayo animó a la "gran familia de Aspace" a mantener viva la ilusión en una jornada de celebración que, a pesar del mal tiempo, volvió a colocar la dignidad y el derecho al descanso de los cuidadores en el centro de la agenda social.