El concejal de deportes del Ayuntamiento de Villamayor, Salvador Ruano en las nuevas gradas de El Salinar. Ayto. Villamayor.

Villamayor estrena las gradas de El Salinar e inyecta medio millón en su gran complejo deportivo con nuevas pistas

Punto y final a una demanda histórica en la comarca de La Armuña. Villamayor da el pistoletazo de salida a la nueva temporada deportiva con la puesta en marcha de las esperadas gradas del campo de fútbol municipal de El Salinar.

La intervención, respuesta a una firme reivindicación de las familias y aficionados locales, dota al recinto de una estructura moderna, cómoda y accesible con capacidad para unos 200 espectadores sentados, incluyendo espacios reservados para personas con movilidad reducida.

Un proyecto cuya ejecución ha requerido una minuciosa tramitación administrativa y técnica para sortear y respetar los condicionantes de protección arqueológica del entorno.

La mejora del recinto no se limita al graderío. El enclave de El Salinar se ha transformado en un auténtico pulmón para la actividad física en la localidad mediante la incorporación de dos nuevas pistas de pádel, dos de tenis y una pista multideportiva.

Este paquete de infraestructuras permite a los vecinos practicar diversas disciplinas sin necesidad de desplazarse fuera del municipio, complementando la actividad que a diario absorbe el pabellón municipal Dori Ruano y consolidando un espacio de convivencia intergeneracional.

En el apartado económico, el esfuerzo inversor del Ayuntamiento supera el medio millón de euros.

En concreto, las obras de la primera fase de las pistas deportivas contaron con una adjudicación de 376.673 euros, mientras que la construcción de la grada supuso una partida de 160.888,54 euros.

Para dar continuidad al proyecto, el Consistorio ya ha aprobado un fondo adicional de 100.000 euros destinado a rematar el cerramiento y ejecutar nuevas mejoras en todo el perímetro del recinto.

Nuevas pistas en el Complejo Deportivo de Villamayor (Salamanca). Ayto. Villamayor.

Este salto cualitativo en las instalaciones viene respaldado por una variada programación municipal para el curso 2026-2027, diseñada codo a codo por la Concejalía de Deportes, —liderada por el concejal de gobierno, Salvador Ruano— y el tejido asociativo.

La oferta para esta temporada combina categorías de base, disciplinas de equipo e individuales y actividades orientadas a la salud —como yoga, pilates y fitness— abarcando desde los más pequeños hasta los mayores del municipio.