El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha nombrado este lunes 'Huéspedes Distinguidos' de la ciudad a los poetas Rafael Courtoisie y José Pulido Ayto. Salamanca.

Salamanca distingue a los poetas Rafael Courtoisie y José Pulido en el arranque del XXIX Encuentro Iberoamericano

La palabra escrita vuelve a tender un puente indisoluble entre ambas orillas del Atlántico. El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha nombrado este lunes 'Huéspedes Distinguidos' de la ciudad a los poetas y ensayistas Rafael Courtoisie y José Pulido durante la recepción oficial celebrada en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento con motivo de la apertura del XXIX Encuentro de Poetas Iberoamericanos.

Un foro que el regidor ha definido como "una conversación viva que continúa de un año a otro, entre generaciones y países" en torno a los valores de la iberofonía.

La vigesimonovena edición de esta cita literaria cobra en esta ocasión una significación especial al sumarse de lleno a las conmemoraciones del V Centenario de la Escuela de Salamanca.

Durante el acto, Carbayo ha recordado cómo los maestros del siglo XVI colocaron la dignidad humana en el centro del pensamiento universal, un legado de justicia que hoy revive a través del verso.

"Reunir en Salamanca a creadores de tantos países constituye una forma de dar continuidad a esa herencia y acercarla a la sociedad mediante la literatura", ha aseverado el primer edil.

La presente edición rinde tributo a dos voces fundamentales de las letras hispanas: el poeta mexicano Efraín Bartolomé y el ensayista dominicano José Mármol, a quienes Carbayo ha calificado como "dos miradas indispensables para comprender el presente".

Asimismo, el Ayuntamiento ha otorgado un Reconocimiento Cultural a Leopoldo Rodrigues, presidente de la Cámara Municipal de la ciudad portuguesa de Castelo Branco, estrechando los lazos de hermandad transfronteriza y reafirmando el papel del español y el portugués como herramientas de convivencia que unen "sin borrar lo valioso de cada voz singular".

Entre los galardonados con la distinción municipal destaca el uruguayo Rafael Courtoisie (Montevideo, 1958), miembro de la Academia Nacional de Letras de su país y correspondiente de la RAE, cuya vasta obra abarca títulos premiados como 'Estado sólido' (Premio Loewe) o 'Parranda' (Premio Casa de América).

Junto a él, ha recibido los honores el venezolano José Pulido (Villa de Cura, 1945), académico de la Lengua en Venezuela y premiado por obras como 'Los poseídos' o el reconocimiento 'Ciudad del Galateo', cuya prosa y periodismo continúan enriqueciendo las letras hispanoamericanas.