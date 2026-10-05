Las obras de las urgencias del Hospital de Salamanca llegan a su fase final tras estrenarse la nueva sala de espera general

Las obras de mejora del servicio de urgencias del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca (CAUSA) llegan a su fase final una vez que este lunes, 5 de octubre, se ha estrenado la ampliación de la sala de espera general de pacientes.

La ampliación ha consistido en el incremento de la superficie para poder acoger un mayor número de asientos ante las necesidades asistenciales y el aumento de la demanda.

De esta manera, las obras continúan según el calendario establecido y ahora comienza la última de las fases, que contempla el cerramiento del pasillo junto a la sala de espera actual, además de los trabajos internos en ella para igualar con la nueva estancia.

Para ello, los operarios han colocado nueva señalización tanto vertical como horizontal, modificando los flujos internos de acceso de usuarios durante el tiempo en el que se prolongue esta fase.

La actuación en su conjunto permitirá aumentar un 240% la superficie de la sala de espera, pasando de los 67 metros cuadrados actuales a los 163 una vez se complete la reforma del área.

Entrada y nueva sala de espera en las urgencias del Hospital de Salamanca. CAUSA

Desde el CAUSA también recuerdan que esta ampliación no implica una merma de la superficie de estancias o servicios existentes, ya que la parte ocupada es el espacio que había libre en el soportal exterior.

El acceso de pacientes a las urgencias ha ido cambiando durante el transcurso de las obras y se ha habilitado una nueva entrada en coordinación con el servicio, garantizando al mismo tiempo la asistencia sanitaria a los usuarios.

Sin embargo, precisan que esta circunstancia puede modificar algunos tiempos de espera en aquellos pacientes que por su patología no presenten un riesgo vital, ni vengan derivados por su médico de referencia.

Por eso, también han recordado que está en funcionamiento el Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) de Salamanca, que se ubica en la calle Valencia, 32, con distintos tiempos de espera, a los que se puede acudir en caso de necesidad para liberar la presión asistencial y mejorar los flujos en las urgencias hospitalarias.