Carbayo toma el mando de 'Huellas de Teresa' para liderar la promoción de catorce ciudades ligadas a la Santa

Salamanca tomará el testigo como capital y guía del legado teresiano. El alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo, asumirá esta semana la presidencia de la Red de Ciudades Teresianas 'Huellas de Teresa', un hito que se formalizará durante la celebración de la Asamblea General de la entidad, fijada para los días 6 y 7 de octubre en la capital del Tormes.

El regidor salmantino recogerá el testigo del alcalde de Pastrana, Carlos Largo Alcón, dando cumplimiento al turno rotatorio anual que rige en este proyecto asociativo.

La entrada de Salamanca al frente de la Red situará a la capital al mando de un itinerario patrimonial y turístico que agrupa a catorce municipios clave en las fundaciones y la vida de la mística abulense: Ávila, Medina del Campo, Malagón, Valladolid, Toledo, Pastrana, Salamanca, Alba de Tormes, Segovia, Beas de Segura, Sevilla, Caravaca de la Cruz, Villanueva de la Jara y Burgos.

Dentro de este mapa, la ciudad del Tormes destaca de forma singular al albergar lugares emblemáticos de su estancia y por haber sido el crisol intelectual desde el que se proyectó y difundió universalmente su obra y pensamiento.

La cita institucional vivirá su punto álgido el miércoles 7 de octubre a las 11:30 horas en la Sala de la Palabra del Teatro Liceo, donde se celebrará la Asamblea para fijar las líneas estratégicas de promoción cultural y turística del próximo curso.

Los actos comenzarán este martes con una recepción oficial en la Plaza Mayor, seguida de una visita a Scala Coeli en la Universidad Pontificia y un recorrido temático nocturno vinculado al V Centenario de la Escuela de Salamanca.

El miércoles, antes del traspaso de poderes, los alcaldes y representantes visitarán el Edificio Histórico de la Universidad de Salamanca y posarán en la tradicional foto de familia.

La ciudad asume así, el reto de dinamizar la cohesión entre los catorce municipios aliados, impulsando el valor de la fe, las letras y el patrimonio como motor de atracción de visitantes y dinamización económica en torno a una de las figuras más trascendentes de la historia universal.