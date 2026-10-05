El Salamanca UDS contra el Celta B en una imagen de Archivo. Archivo.

Un campeón del mundo jugará en Salamanca: el Helmántico se prepara para recibir al Celta de Vigo en Copa del Rey

La magia de la Copa del Rey regresa por todo lo alto al Helmántico. El sorteo de la primera eliminatoria del torneo del KO ha deparado un exigente y atractivo emparejamiento para el Salamanca CF UDS, que se verá las caras a partido único contra el RC Celta de Vigo, conjunto de Primera División.

Entre las estrellas del equipo de Pontevedra, destacan de manera especial entre otros, los exfutbolistas del FC Barcelona, Ilaix Moriba, Marcos Alonso y Ferran Jutglà, la leyenda del club y denominado 'príncipe de las bateas', Iago Aspas y el campeón del mundo con la Selección Española de Fútbol, Borja Iglesias.

Un duelo de enjundia que evoca recuerdos recientes entre ambos conjuntos y que ha sido recibido con enorme entusiasmo por la expedición charra presente en la sede federativa, encabezada por su entrenador, la leyenda del fútbol español Iker Muniain, y el capitán del equipo, Carlos Cristeto.

El emparejamiento supone una oportunidad de 'revancha' deportiva para el vestuario blanquinegro, tal y como ha recordado el propio Cristeto.

"Estamos muy contentos de que vuelva el Celta a nuestra casa. Nos enfrentamos a ellos hace dos años y tenemos ahí una revancha pendiente. Ojalá podamos dar una gran alegría a nuestra gente en un 'Templo' que seguro estará lleno apoyándonos", ha señalado el capitán salmantino.

Por su parte, Iker Muniain, campeón del torneo en su etapa como futbolista y voz autorizada para transmitir el misticismo del torneo del KO, ha dejado claro que el Salamanca CF UDS saltará al césped sin ningún tipo de complejo pese a la diferencia de categoría.

"Afrontamos el partido con ilusión pero sabiendo que no estamos aquí meramente de invitados o de paso. Transmitiré al equipo pasión, disfrute y trabajo para competir e ir con todo lo que tenemos", ha aseverado el técnico navarro, apelando al papel decisivo de la hinchada charra para convertir el Helmántico en una caldera.

El sorteo ha dejado además un destacado protagonismo para los equipos de la comarca y la provincia en el Grupo 1.

Sobresale el derbi autonómico entre el Real Ávila y Unionistas de Salamanca, así como los exigentes compromisos del CD Guijuelo frente al Real Sporting de Gijón y del Zamora CF, que rinde visita al Coruxo.

Por su parte, la Arandina o el Atlético Tordesillas medirán fuerzas ante rivales del fútbol profesional como el CD Mirandés, en una jornada copera que promete emociones fuertes en el fútbol castellano y leonés.