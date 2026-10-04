El programa público mixto de empleo-formación 'Conservación de viales en Villamayor II' Ayuntamiento de Villamayor

Villamayor combina formación y empleo para ocho jóvenes con mejoras en sus calles y espacios públicos

El Ayuntamiento de Villamayor está desarrollando el Programa Público Mixto de Empleo-Formación «Conservación de viales en Villamayor II», una iniciativa en la que participan ocho jóvenes que combinan formación profesional con trabajo remunerado en la mejora y conservación de los espacios públicos del municipio.

La acción, que se desarrolla entre los meses de marzo y diciembre de 2026, persigue un doble objetivo: facilitar la incorporación de sus participantes al mercado laboral y realizar actuaciones que mejoren la seguridad, la movilidad y el estado de las calles y aceras.

A fecha de hoy, aproximadamente el 85 % de las obras y mejoras previstas ya está ejecutado.

Durante estos meses, los alumnos y alumnas reciben un salario y adquieren experiencia práctica bajo la dirección del coordinador y del docente del programa.

El aprendizaje se aplica a trabajos reales de conservación urbana, lo que les permite desarrollar conocimientos, destrezas y hábitos de trabajo propios del sector de la construcción.

La formación se vincula a las especialidades de Operaciones auxiliares de revestimientos continuos en construcción y Operaciones auxiliares de acabados rígidos y urbanización, orientadas a la obtención de los correspondientes certificados de profesionalidad por quienes superen los requisitos formativos y de evaluación.

Estas especialidades abarcan labores auxiliares de obra, preparación de morteros y hormigones, tratamiento de superficies, aplicación de revestimientos y pinturas, así como trabajos con piezas rígidas, adoquines y pavimentos.

También incluyen el uso adecuado de herramientas y equipos y la aplicación de medidas de seguridad en los trabajos.

Esta preparación contribuye a que los participantes puedan acreditar sus competencias y mejorar sus oportunidades de incorporación a empresas de construcción, urbanización y conservación de viales, así como a trabajos auxiliares relacionados con el mantenimiento de carreteras.

Las principales actuaciones previstas en el programa son: pavimentación del acerado en los accesos al equipamiento deportivo de El Salinar.

Comprende la preparación del terreno, la ejecución de la base de hormigón, la colocación del pavimento y los bordillos y la instalación de elementos para la evacuación de aguas pluviales. La valoración de esta actuación es de 16.800 euros, antes de IVA.

Renovación de la señalización horizontal. Incluye la limpieza, preparación y repintado de pasos de peatones, señales de stop y ceda el paso, flechas de dirección, aparcamientos y otras marcas viales, principalmente en las urbanizaciones Vega de Salamanca y Señorío de Gudiño.

Su valoración asciende a 6.150 euros, antes de IVA.

Reparación de pavimentos en aceras y vados de vehículos.

Contempla la sustitución de baldosas y adoquines sueltos, rotos o hundidos, la reparación de bordillos y el ajuste de tapas y arquetas en distintas zonas del casco urbano y de Vega de Salamanca. Esta partida está valorada en 6.000 euros, antes de IVA.

Entre los trabajos realizados destaca la reposición de adoquines sueltos en la Plaza de España, una intervención que mejora el pavimento y reduce el riesgo de tropiezos. En este espacio, los ocho participantes han estado acompañados por el coordinador y el docente del programa y por el alcalde de Villamayor, Ángel Luis Peralvo Sanchón.

El importe de los materiales y las actuaciones de obra asciende a 35.029,50 euros, IVA incluido, siendo, esta partida, la aportación municipal.

Por su parte, la acción de empleo y formación, denominada Programa Mixto/25/SA/0051,está financiada en su práctica totalidad por la Junta de Castilla y León, a través del Servicio Público de Empleo de Castilla y León (Ecyl), por importe de 82.287,44 €, con una pequeña cofinanciación del Ayuntamiento de Villamayor.