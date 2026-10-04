La nueva web municipal de Salamanca, reconocida como el mejor proyecto de atención ciudadana con IA de 2026

El Ayuntamiento de Salamanca ha sido reconocido por la ‘Revista Byte TI’ en la última edición de sus premios anuales, celebrada el pasado 24 de septiembre en el Museo del Traje de Madrid, al recibir el galardón al ‘Mejor proyecto de atención ciudadana potenciada con Inteligencia Artificial (IA) de 2026’.

Este reconocimiento distingue el trabajo del Consistorio en la modernización de sus servicios públicos y en la mejora de la atención ciudadana mediante el uso de tecnología avanzada y soluciones de IA aplicadas de forma segura y responsable.

La ‘Revista Byte TI’ es un medio de comunicación español especializado en tecnología, informática y ciberseguridad, con una amplia trayectoria en el ámbito empresarial y profesional de las Tecnologías de la Información.

Sus premios anuales se han consolidado como una referencia en el sector tecnológico, destacando proyectos innovadores que contribuyen a la transformación digital de administraciones y empresas.

El premio recibido pone en valor el esfuerzo del Ayuntamiento por impulsar una atención ciudadana más accesible, eficiente y adaptada a sus necesidades.

La nueva web municipal, desarrollada por el departamento de Tecnologías Municipal, en colaboración con las empresas Ayesa Digital y Liferay, constituye un entorno digital renovado, intuitivo y centrado en facilitar la relación de los ciudadanos con los servicios públicos.

El proyecto incorpora herramientas basadas en IA que permiten mejorar la experiencia de navegación, agilizar la búsqueda de información y optimizar los procesos de interacción con el Ayuntamiento.