El Ayuntamiento de Salamanca repondrá cerca de 500 árboles durante los próximos meses en toda la ciudad

El Ayuntamiento de Salamanca repondrá cerca de 500 árboles durante los próximos meses, continuando con los trabajos que anualmente realiza el servicio municipal de parques y jardines.

Para este proceso de reposición de árboles se tienen en cuenta varios criterios, entre los que se incluyen la adaptación de las especies a su ubicación, su susceptibilidad a las plagas, su potencial alergénico, la tasa de fallos en ejemplares de una misma especie situados en lugares de tránsito frecuente y la mejor distribución de las especies.

Además, en zonas donde se producen con frecuencia actos vandálicos, la plantación de arbolado irá acompañada de la colocación de tutores antivandálicos, así como de la plantación de ejemplares de mayor calibre.

En cuanto a los tocones existentes, cabe indicar que si bien se procede al destoconado de los que existen en alineación, aquellos situados en zonas verdes y que no supongan un riesgo para los usuarios puede que permanezcan en el sitio, ya que son importantes para la biodiversidad.

En la actualidad, las zonas verdes municipales suman 127.000 árboles y 59.000 arbustos, repartidos por los 2,9 millones de metros cuadrados de zonas verdes municipales.

De esta forma, hay casi 20 metros cuadrados por habitante, más del doble de la cantidad recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para vivir en un entorno saludable.

Con la plantación que se llevará a cabo, las zonas verdes municipales dispondrán de más de 157.000 árboles. A estas cifras hay que sumar la masa arbórea de la ribera del río Tormes, competencia de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), así como del campus universitario Miguel de Unamuno y de patios privados.

De esta forma, sumando todas las zonas verdes del término municipal, se superarán los 200.000 árboles en la ciudad, más de uno por habitante.

Este esfuerzo ha vuelto a ser reconocido por el programa internacional ‘Tree Cities of the World’ en 2025, otorgado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y Arbor Day Foundation, a través de la Asociación Arbocity en España, por su compromiso con sus árboles urbanos.

Cabe recordar, además, que Salamanca es una de las ciudades con mejor calidad del aire, según los datos oficiales de la Agencia Europea del Medio Ambiente.