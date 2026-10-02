El salmantino barrio de Garrido estrena 400 plazas de párking gratuito en la zona del antiguo Mercasalamanca

Transformación urbana en Garrido con la accesibilidad por bandera. Este próximo lunes, 5 de octubre, el Ayuntamiento de Salamanca iniciará las obras de urbanización y mejora de la accesibilidad en las calles Camelias, Alcalde Marcelo Fernández Nieto y Obispo Ramírez de Villaescusa, en el tramo comprendido entre la calle Castaños y la avenida de los Cipreses.

Unos trabajos consensuados con las familias residentes que permitirán convertir estas vías en plataformas únicas sin barreras arquitectónicas, preparando el terreno para la futura instalación de ascensores exteriores en los inmuebles.

Para mitigar la inevitable pérdida de puestos de estacionamiento en estas tres calles —donde solo se permitirá el paso a garajes y vehículos de emergencia—, el Consistorio ha puesto en marcha un ambicioso plan de reordenación del tráfico en el barrio.

Los vecinos ya tienen a su disposición un total de 400 plazas de aparcamiento gratuito en superficie en el antiguo Mercasalamanca.

A este recurso se suman las 40 plazas ganadas tras la reorganización de la avenida de Alfonso IX de León y las 35 adicionales que se crearán este mes en el paseo de los Madroños al convertir los estacionamientos en línea a batería.

En cómputo global, Garrido ganará 257 plazas netas de aparcamiento respecto al escenario previo a las obras, facilitando también el estacionamiento a los usuarios del entorno de la Escuela Municipal de Música.

La intervención en Camelias y sus calles aledañas no solo facilitará la movilidad peatonal, sino que humanizará el espacio urbano con la colocación de nuevos bancos y la ampliación de zonas verdes mediante arbolado y especies arbustivas.

Estas actuaciones forman parte de una estrategia integral que ha permitido reordenar calles con alta densidad de vehículos —como Arias Pinel en Prosperidad— ganando casi medio millar de plazas en distintos distritos al tiempo que se ensanchan las aceras para personas con movilidad reducida.

Salamanca alcanza ya, con este despliegue, un balance de cerca de 7.000 plazas de estacionamiento gratuito en superficie repartidas por toda la ciudad.

En la actualidad existen 6.513 plazas distribuidas en 66 pequeños aparcamientos gratuitos de barrio —con incorporaciones recientes en El Zurguén, Chinchibarra o San José—.

Todos ellos conectados estratégicamente con el centro, la red hospitalaria, las estaciones de tren y autobús y el alfoz mediante el autobús urbano y la red de carril bici.