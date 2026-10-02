La nueva plataforma turística de Salamanca llega a más de 36.000 potenciales visitantes en sus primeros tres meses

Los tres primeros meses de la nueva plataforma de destino inteligente de Salamanca ha alcanzado los 36.009 usuarios y 90.835 páginas vistas. En este periodo, se han registrado en el portal 41.874 sesiones y usuarios procedentes de más de 130 países.

La herramienta constituye un nuevo ecosistema digital para la información y promoción turística de la ciudad charra, integrando el portal turístico, la aplicación móvil, herramientas de planificación, asistentes inteligentes, mecanismos de gestión para el destino y sistemas de atención al visitante.

Los datos de estos primeros meses destacan, además, por una dimensión internacional, ya que el 34,1% del total, es decir, 12.269 usuarios, accedieron al portal desde fuera del país.

Entre las ciudades extranjeras con mayor número de usuarios están Lisboa, con 624; París, con 494; Londres, con 266; Ámsterdam, con 249; y Oporto, con 220.

Desde el plano nacional, Castilla y León concentra el mayor número de usuarios, con 9.129, siendo seguida por la Comunidad de Madrid (4.566); Cataluña (1.984); Andalucía (1.785); y la Comunitat Valenciana (1.405).

Por ciudades, Salamanca es la líder absoluta con 5.763 usuarios, siguiéndole Madrid (3.850) y Valladolid (1.988). Durante el periodo que se ha analizado, el portal ha anotado 90.835 páginas vistas, con una medida de 966 al día y 2,52 páginas por cada usuario.

El acceso desde móviles representa el 56,7% de los usuarios, frente al 42,4% que lo hace desde el ordenador y el 1,4% desde la tablet. El tiempo medio de interacción está en 38 segundos por usuario, pero aumenta hasta los 48 en el caso de quienes entran desde el ordenador y 54 desde la tablet.

La evolución mensual registra, asimismo, un incremento del tiempo de interacción y del número de páginas que son consultadas por cada usuario.

Entre las diferentes secciones del portal, ‘Qué ver’, que reúne monumentos, museos y rutas, acumula 13.435 páginas vistas y un tiempo medio de interacción de 1 minuto y 16 segundos por usuario.

La portada es el contenido más consultado, con 13.721 páginas vistas, mientras que el buscador registra 5.395 páginas vistas. También destaca el uso de las nuevas herramientas de planificación: la sección de Planificador de viajes y planes suma 4.913 páginas vistas, con un tiempo medio de interacción de 1 minuto y 23 segundos por usuario.

Por su parte, la sección de Experiencias registra 3.963 páginas vistas y 53 segundos de interacción media, mientras que la Agenda alcanza 3.273 páginas vistas.

Entre los recursos patrimoniales más consultados destacan Scala Coeli, con 701 páginas vistas; Ieronimus, con 623; la Catedral de Salamanca, con 474; el Edificio Histórico de la Universidad, con 416; la Casa Lis, con 340; la Casa de las Conchas, con 326, y el Convento de San Esteban, con 299.

También han despertado interés contenidos vinculados a la programación y a la información práctica del destino, con 783 páginas vistas en programas singulares y 491 en horarios de monumentos.

La nueva plataforma turística de Salamanca abandona el modelo tradicional de menús y listados estáticos para ofrecer una experiencia digital basada en buscadores semánticos, filtros y sistemas de recomendación.

Los usuarios pueden acceder a información sobre patrimonio, museos, cultura, gastronomía, naturaleza, rutas, actividades y servicios turísticos de forma adaptada a sus intereses.

Una de sus principales novedades es el planificador inteligente de viajes, que permite al visitante introducir aspectos como la duración de la estancia, sus acompañantes, intereses o necesidades de accesibilidad para obtener propuestas personalizadas.

Los itinerarios pueden modificarse y guardarse para recuperarlos posteriormente desde el entorno digital de la plataforma.

Durante estos primeros meses, el planificador ha registrado 1.898 visualizaciones, mientras que la opción de ‘nuevo plan’ suma 1.922 y los ‘planes recomendados’ alcanzan 1.093 visualizaciones.

La plataforma incorpora también un área personal, que ha registrado 528 usuarios en la página de inicio de sesión y 256 en el panel personal, además de 1.831 descargas de archivos por parte de 1.007 usuarios y 701 envíos de formularios realizados por 282 usuarios.

Los primeros datos de tráfico reflejan también la aparición de los asistentes de inteligencia artificial como canal de acceso al portal. Un total de 848 sesiones, el 2% del total, llegaron a través de asistentes de IA.

Entre las fuentes individuales de tráfico destaca especialmente ChatGPT, con 861 sesiones, que se sitúa entre las principales vías de acceso al portal, por detrás de Google y de aytosalamanca.es.

En conjunto, los buscadores representan el 19,9% de las sesiones, mientras que las webs de referencia aportan el 13,1%. El acceso directo —que incluye URL, favoritos, códigos QR y aplicaciones— concentra el 64% de las sesiones.

La nueva plataforma no solo facilita información al viajero, sino que permite a Turismo de Salamanca disponer de nuevos datos para conocer cómo se informa, qué recursos consulta y qué contenidos despiertan mayor interés.

El proyecto se enmarca en el Plan Ordinario de Sostenibilidad Turística de Salamanca, cofinanciado al 33% por el Ayuntamiento de Salamanca, la Junta de Castilla y León y la Secretaría de Estado de Turismo del Gobierno de España.