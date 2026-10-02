Jaime Zani en las Pistas del Helmántico, durante su etapa de canterano en el Salamanca UDS. Salamanca UDS. X.

Jaime Zani, el futbolista de 20 años que lucha por su vida tras un paro cardíaco en Estados Unidos: su familia pide ayuda

Una trágica vuelta del destino ha truncado el sueño americano de Jaime Zani, un prometedor futbolista de tan solo 20 años que militó en las categorías inferiores del Salamanca UDS y que actualmente competía en las filas de los Chicago Flames en Estados Unidos.

Hace aproximadamente un mes, el joven sufrió un paro cardíaco mientras dormía en su residencia universitaria.

La parada provocó que su cerebro permaneciera un tiempo prolongado sin recibir oxígeno, dejándolo en una situación médica de extrema gravedad y obligando a su familia a desplazarse de urgencia al otro lado del Atlántico para acompañarlo en un arduo proceso de recuperación.

Desde hace cuatro semanas, los padres y el hermano de Jaime se encuentran a su lado en suelo estadounidense tras haber logrado trasladarlo desde el hospital inicial de Michigan hasta un centro especializado en Chicago.

Sin embargo, el laberinto sanitario y logístico de Norteamérica ha situado a la familia en una tesitura económica crítica. La prolongada estancia, los desorbitados costes de la atención médica de urgencia, los traslados y el inminente proceso de rehabilitación neurológica han desbordado por completo sus recursos.

"Nunca pensé que haría un vídeo como este. El corazón de mi hermano pequeño se paró mientras dormía y su cerebro estuvo sin oxígeno durante mucho tiempo", relata su hermano Guille Zani en un emotivo y desgarrador mensaje difundido en redes sociales para pedir ayuda desesperada a la comunidad.

"Llevamos un mes aquí con él. Este va a ser un proceso muy largo y muy duro para él, y vamos a necesitar ayuda sobre todo por el transporte, los gastos médicos y la rehabilitación", explica Guille desde Chicago.

Frente a esta delicada situación, sus antiguos compañeros de vestuario y el entorno del fútbol local han hecho un llamamiento masivo a la solidaridad para respaldar la campaña de captación de fondos iniciada en un primer momento por el propio personal de enfermería del hospital de Michigan.

La iniciativa, canalizada a través de la plataforma 'Go Fund Me', busca recaudar el capital necesario para costear el tratamiento del joven y permitir que su familia no tenga que afrontar en soledad esta dura batalla.

Desde el entorno deportivo animan a colaborar con cualquier aportación económica o, simplemente, difundiendo el caso para que la llamada de auxilio de Jaime traspase fronteras y llegue al mayor número de personas posible.