La Escuela de Salamanca en el estreno del documental 'We the hispanos' y la importancia española en el origen de EEUU

De los pensadores de la Escuela de Salamanca al armazón intelectual y filosófico de los propios Padres Fundadores de Estados Unidos. La capital del Tormes ha vuelto a reafirmar este viernes su papel nuclear en la divulgación de la Hispanidad de la mano del galardonado cineasta José Luis López-Linares.

El alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo, y el director con tres Premios Goya han presentado en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento el documental 'We the hispanos. España, raíz de Estados Unidos', una obra de la que la ciudad "se siente parte" y cuya proyección tendrá lugar esta tarde, a las 20:00 horas, en el Teatro Liceo con entrada libre hasta completar el aforo.

La cita supone la culminación de una semana en la que el Liceo ha acogido un ciclo dedicado al realizador en el marco de los actos conmemorativos del V Centenario de la Escuela de Salamanca, proyectando previamente 'España, la primera globalización' (2021) e 'Hispanoamérica. Canto de vida y esperanza' (2024).

Esta trilogía documental respaldada por el Consistorio salmantino ahonda en cómo las doctrinas de la dignidad humana, la justicia y el derecho de gentes formuladas en las aulas charras por figuras como Francisco de Vitoria o Domingo de Soto traspasaron fronteras hasta inspirar el nacimiento de la nación norteamericana.

Entrelazando ese legado jurídico con manifestaciones como la música, el arte o la impronta del 'cowboy' surgida de la charrería.

Con un rodaje que incluye localizaciones icónicas en la propia Salamanca, la cinta recopila el testimonio de un nutrido grupo de historiadores y expertos internacionales —fundamentalmente estadounidenses— para repasar más de 300 años de historia compartida.

El largometraje aborda además el presente de los más de 600 millones de hispanohablantes en el mundo y el papel de la comunidad hispana dentro de Estados Unidos, destacando cómo frente al pragmatismo o el éxito material del modelo anglosajón, la identidad hispana aporta fe, cultura, fiesta, calor humano y un profundo sentido familiar.

y el escritor José Luis López-Linares presenta el documental 'We the hispanos' en Salamanca. EE.

Durante la recepción municipal, García Carbayo ha ensalzado la "perseverancia y brillantez" de López-Linares —reconocido con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y la Medalla de la Orden del Dos de Mayo— por desmantelar con rigor científico la leyenda negra.

"El mejor antídoto contra el prejuicio es el conocimiento", ha subrayado el regidor.

Por su parte, el cineasta ha agradecido la complicidad de Salamanca, una de las primeras instituciones en apoyar un proyecto financiado en gran medida gracias al micromecenazgo de miles de ciudadanos.

"Estas películas nacieron de la necesidad de dar una respuesta; no son manifiestos, son obras hechas para disfrutar contando la verdad a través de la belleza".