Un desprendimiento en la calle Zamora de Salamanca deja un herido trasladado al hospital y una mujer herida leve

Grave y llamativo suceso este mediodía en pleno corazón comercial de Salamanca. A las 13:23 horas, el centro de emergencias 1-1-2 Castilla y León recibía una llamada de alerta tras la caída de un elemento arquitectónico desde la fachada de un inmueble situado en el número 62 de la céntrica calle Zamora.

La pieza desprendida impactó directamente en la cabeza de una transeúnte de unos 70 años que caminaba por la acera.

De inmediato, la sala del 1-1-2 movilizó un amplio operativo integrado por la Policía Local de Salamanca, el Cuerpo Nacional de Policía, los Bomberos del Ayuntamiento de Salamanca y Emergencias Sanitarias - Sacyl, que desplazó asistencia médica hasta el punto del suceso para atender a los afectados.

Según han confirmado fuentes de los organismos desplegados sobre el terreno, el personal sanitario atendió finalmente a dos personas.

Una de ellas recibió el alta en el mismo lugar tras ser examinada, mientras que la segunda víctima tuvo que ser evacuada y trasladada en ambulancia de soporte vital básico al Hospital Clínico Universitario para una valoración más profunda.

Por su parte, la dotación de bomberos procedió al saneamiento y la revisión exhaustiva de la fachada dañada, garantizando que no existe riesgo de nuevos desprendimientos en esa parte de la vía pública.