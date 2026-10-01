El alcalde de Santa Marta de Tormes, David Mingo y el rector de la USAL, Juan Manuel Corchado, inauguran el nuevo Centro de Innovación de la USAL en Santa Marta. EE.

La USAL estrena el nuevo Centro de Innovación de Santa Marta: más de 20 empleos y la vista al mercado asiático

Dejar de ser un municipio meramente residencial para convertirse en un polo de atracción empresarial y tecnológico de primer nivel. Partiendo de ese objetivo de trabajo, el rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, y el alcalde de Santa Marta de Tormes —y presidente inminente de la Diputación Provincial—, David Mingo, han inaugurado este jueves en la calle Antonio Machado el nuevo Centro de Innovación de la localidad, desarrollado en alianza con el AIR Institute.

Unas instalaciones municipales de 400 metros cuadrados que no nacen como una promesa a futuro, sino como una realidad tangible que ya cuenta con más de 20 profesionales trabajando en áreas punteras como la inteligencia artificial, el análisis de datos, la ciberseguridad o las aplicaciones móviles.

"Durante mucho tiempo hemos hablado de proyectos, pero hoy podemos hablar de hechos. Nuestra estrategia pasa de las musas al teatro", ha enfatizado David Mingo durante la puesta de largo.

El regidor ha destacado que el espacio arranca al 100% de su capacidad inicial dando cobijo a firmas y proyectos como 'Distress', 'Conciencia City Innovation Development', 'Snack Lab' o el equipo de infraestructuras del propio AIR Institute.

La meta final es crear empleo cualificado para que los jóvenes no tengan que emigrar, además de ofrecer formación especializada al vecindario e impulsar la digitalización del comercio local.

Por su parte, el rector Juan Manuel Corchado ha alabado la "perseverancia y visión" de Mingo para encajar a Santa Marta dentro del gran plan de industrialización impulsado por la Junta de Castilla y León, la Diputación y el Consistorio salmantino.

Corchado ha revelado además que este centro estará interconectado con grandes iniciativas internacionales, sirviendo de puente con el nuevo centro de desarrollo tecnológico que la USAL abrirá en la ciudad china de Chongqing para atraer inversiones asiáticas al alfoz charro, así como con la llegada de firmas financieras madrileñas que asentarán su capital humano en el municipio.

Este inmueble de la calle Antonio Machado representa solo el primer peldaño de un despliegue mayor.

Mingo y Corchado han recordado que la iniciativa se complementará con la construcción del nuevo centro de empresas en la avenida de la Serna —con una inversión inicial de 1,78 millones de euros cofinanciada por la Junta, la Diputación y el Ayuntamiento—, cuyas obras comienzan de manera inminente.

A este primer edificio en La Serna se le sumará un segundo inmueble ya financiado con 1,5 millones a través del programa 'Territorio Líder', configurando un complejo de tres fases pensado para acompañar a las ‘startups’ desde sus primeros pasos en espacio de 'coworking' hasta su consolidación empresarial.