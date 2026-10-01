La Universidad de Salamanca conquista Corea: becas en Seúl, tecnología punta y la posible llegada del Instituto Rey Sejong

La Universidad de Salamanca (USAL) consolida su presencia en Asia Oriental. Tras una intensa gira de dos semanas por Corea del Sur invitado por la Korea Foundation, el Estudio salmantino ha amarrado los cimientos de un ambicioso acuerdo académico, científico y empresarial.

Una alianza transversal que va desde la implantación de la lengua coreana en las aulas hasta el codesarrollo de tecnología puntera en áreas clave como los semiconductores, la robótica o la agricultura inteligente.

La expedición, liderada por el rector Juan Manuel Corchado, se ha traducido en una densa agenda en Seúl y otras regiones con responsables gubernamentales, rectores de primer nivel y ejecutivos de las principales firmas tecnológicas e investigadoras del país.

El idioma como puente: Salamanca busca la sede del Instituto Rey Sejong

En el plano cultural, la gran noticia de la gira se ha cocinado en Seúl.

La delegación salmantina ha dejado encarriladas las conversaciones con la directiva de la King Sejong Institute Foundation —el organismo público dependiente del Ministerio de Cultura surcoreano equivalente a nuestro Instituto Cervantes— para llevar a Salamanca una sede oficial de su red, que suma ya más de 250 centros en todo el mundo.

Si las gestiones fructifican, la USAL se convertirá en un punto de referencia para el estudio del coreano en España.

La llegada del Instituto Rey Sejong no se limitaría a dotar a la universidad de profesores nativos, metodologías específicas o plataformas digitales, sino que abriría la puerta a que los alumnos salmantinos accedan directamente a estancias en Corea, programas de inmersión cultural como la Sejong Culture Academy y bolsas de becas de estudio.

Asimismo, la delegación salmantina afianzó la colaboración con la Academia de Estudios Coreanos (AKS), presidida por Nak Nyeon Kim.

El acuerdo permitirá a la comunidad investigadora y estudiantil de la USAL beneficiarse de programas internacionales como las becas Korean Studies Grant, las estancias de investigación AKS Fellowship (dotadas con asignaciones mensuales de dos millones de wones) o las residencias formativas en textos clásicos AKS Hanmun Fellowship.

Apuesta por la 'Smart Agriculture' y la transferencia con la industria

En el ámbito científico y de transferencia, el rector Corchado se desplazó hasta Suncheon para reunirse con Lee Byung-woon, presidente de la Universidad Nacional de Suncheon, centro de vanguardia internacional en recursos naturales y smart farming.

Acompañado por el profesor Hyun Yoe, referente en convergencia de TIC y sector agrario, la delegación salmantina recorrió las instalaciones de experimentación agronómica e invernaderos de cristal de la universidad coreana.

Ambas instituciones han acordado articular programas de movilidad para estudiantes y docentes, trabajos de fin de grado compartidos y proyectos colaborativos centrados en el uso de tecnologías digitales aplicadas a la sostenibilidad ambiental y la producción de alimentos.

El viaje institucional, coordinado y respaldado por la 'Korea Foundation' —cuyo presidente, Guido Song, ya visitó Salamanca el pasado mes de marzo—, incluyó además contactos estratégicos con el tejido industrial de alta tecnología.

La delegación de la USAL visitó la factoría de Parity, firma especializada en la fabricación de robots y drones alimentados por hidrógeno, así como las instalaciones de Hyundai Motor, con el objetivo de encauzar futuros convenios de transferencia de conocimiento y formación práctica en campos donde Corea es líder global, como la biotecnología, los semiconductores o la movilidad del futuro.

Formación a lo largo de la vida y visión global

La agenda del rector incluyó asimismo su participación en el encuentro promovido por el Instituto Nacional para la Educación a lo Largo de la Vida (NILE) de Corea, junto a rectores de universidades de los cinco continentes.

En la cita, con el presidente del NILE Kim Wol-yong a la cabeza, se exploraron fórmulas para flexibilizar el acceso a la educación superior y actualizar competencias profesionales mediante el aprendizaje continuo y las plataformas virtuales.

"Corea es un referente absoluto en innovación, investigación y conexión entre el sistema educativo y la industria", ha remarcado el rector Corchado, quien ha expresado su agradecimiento a la Korea Foundation por "una agenda de trabajo milimétricamente coordinada que permitirá traducir estos contactos en proyectos concretos y oportunidades de máximo calado para la comunidad universitaria salmantina".