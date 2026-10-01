El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo durante el homenaje del Ayuntamiento a 49 matrimonios que celebran sus Bodas de Oro. Ayto. Salamanca.

Salamanca rinde homenaje a sus mayores: 7,8 millones de inversión anual y el proyecto 'Trust' en Chamberí

Cercanía, transmisión de tradiciones y una participación activa que llena de vida cada rincón de los barrios. Con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, el Ayuntamiento de Salamanca ha rendido homenaje este jueves a este colectivo en un acto institucional presidido por el alcalde, Carlos García Carbayo.

Acompañado por el Defensor del Mayor, Jesús Gómez, y por portavoces de las distintas asociaciones de la ciudad, el regidor les ha trasladado la gratitud de todos los salmantinos, definiéndolos como el pilar fundamental que da carácter y calor humano a la capital del Tormes.

"Las personas mayores participan, colaboran, mantienen vivas nuestras tradiciones, abarrotan los centros municipales y dan alma a cada barrio", ha señalado García Carbayo durante el encuentro.

El primer edil ha querido poner un acento especial en su faceta más acogedora con quienes se trasladan a Salamanca a estudiar o trabajar, ejerciendo de "la imagen más hospitalaria de la ciudad" y favoreciendo una convivencia intergeneracional e inclusiva que enriquece el día a día comunitario.

Más allá del reconocimiento social, el regidor ha repasado las políticas de envejecimiento activo e integración en el marco del sello de Ciudad Amigable con las Personas Mayores que otorga la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En la actualidad, el Consistorio destina 7,8 millones de euros al año a recursos esenciales como la teleasistencia, la ayuda en el hogar y el servicio de comida a domicilio, de los que se benefician cerca de 9.000 salmantinos.

Un despliegue al que se suman iniciativas para atajar la soledad no deseada —como el programa 'Salamanca Acompaña'— y actuaciones pioneras de innovación social.

En este ámbito tecnológico y asistencial, Carbayo ha recordado el próximo despegue del proyecto 'Trust', una iniciativa de vanguardia para transformar la atención a las personas dependientes que se canalizará desde la futura Ciudad del Talento, ubicada en el antiguo albergue Lazarillo de Tormes en el barrio de Chamberí.

Las actividades conmemorativas del 1 de octubre se completan esta tarde a las 18:30 horas en el CMI Trujillo con la representación gratuita de la obra teatral '5 segundos y 120 kilos'.

Homenaje a 49 matrimonios por sus bodas de oro

Como broche emotivo a la jornada, el Palacio de Figueroa-Casino de Salamanca ha acogido el homenaje municipal a 49 matrimonios salmantinos que celebran este año sus Bodas de Oro.

Acompañado por la concejala de Mayores, Isabel Macías, el alcalde ha trasladado a los homenajeados —procedentes de barrios como Garrido, El Rollo, Comuneros o el Barrio del Oeste— el reconocimiento unánime de toda la capital.

"Los salmantinos y salmantinas les envían un abrazo sincero, lleno de admiración y gratitud", ha expresado Carbayo, ensalzando medio siglo de vida en común, compromiso y contribución activa a la comunidad.

Durante el encuentro, el regidor ha puesto en valor el ejemplo de estas parejas y la altísima participación que registran los tres centros municipales de mayores de la ciudad, con talleres que van desde el ejercicio físico y las nuevas tecnologías hasta el baile o la cocina.

Carbayo ha concluido animando a los homenajeados a seguir disfrutando con vitalidad de lo vivido y de lo que aún les queda por compartir en "la ciudad más bonita del mundo".