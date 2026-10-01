Montaje de imágenes del despliegue en Ledrada y Agustín, el anciano desaparecido. Jcyl y Guardia Civil.

Amplio despliegue por tierra y aire para localizar a Agustín, el anciano de 89 años desaparecido en Ledrada

Carrera a contrarreloj y máxima colaboración ciudadana en la comarca de Guijuelo. La Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León y la Guardia Civil coordinan un amplio dispositivo por tierra y aire para dar con el paradero de Agustín, un anciano de 89 años al que se le perdió la pista a últimas horas de la tarde de este miércoles en la localidad salmantina de Ledrada.

Agustín es usuario de la residencia de ancianos del municipio y suele salir a pasear de forma habitual por los alrededores. La última vez que fue visto caminaba en dirección al casco urbano por la carretera DSA-250, a la altura del paraje de La Cervera, sobre las 20:15 horas.

En el momento de su desaparición vestía pantalón de chándal negro, camisa a rayas azules y blancas y una chaqueta de chándal gris.

La voz de alarma se activó formalmente en el Centro Coordinador de Emergencias (CCE) pasadas las 22:15 horas, desencadenando la movilización inmediata de medios técnicos y humanos.

Sobre el terreno se ha instalado el Puesto de Mando Avanzado (PMA) y la Unidad de Apoyo Logístico en Emergencias (UALE) de Protección Civil, que dirigen las labores de rastreo.

La búsqueda cuenta con tecnología de vanguardia y efectivos especializados: la Junta ha sumado la Unidad de Drones ‘Fénix’ y el Grupo de Rescate y Salvamento, que trabajan estrechamente con patrullas de la Guardia Civil de Ledrada, Béjar y Linares —que han desplegado su propio helicóptero, drones y una unidad canina—.

Además de bomberos de la Diputación de Salamanca y agentes de Medio Ambiente.

A las tareas de batida se han sumado también agrupaciones de voluntarios de Protección Civil de Guijuelo, Carbajosa de la Sagrada y Béjar, así como vecinos y personal civil movilizados para revisar senderos, caminos y fincas colindantes.

Desde las fuerzas de seguridad solicitan la colaboración de cualquier persona que pueda aportar alguna pista o crea haberlo visto, pidiendo que contacten de inmediato con la Guardia Civil a través del teléfono 062.