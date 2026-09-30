Villamayor exhibe músculo financiero: 4,36 millones de remanente, sin deuda y con capacidad para seguir invirtiendo

El Ayuntamiento de Villamayor ha sacado adelante una densa sesión plenaria que confirma la buena salud económica de sus arcas y el blindaje de sus políticas sociales.

El equipo de gobierno ha aprobado la Cuenta General del ejercicio 2025, respaldada por la Intervención municipal, que certifica un remanente de tesorería para gastos generales de 4,36 millones de euros y un resultado presupuestario ajustado positivo de 1,63 millones.

Una liquidación contable que demuestra la capacidad del municipio armuñés para seguir ejecutando inversiones —con más de 117 euros por habitante destinados a obras y mejoras— y pagando a proveedores en apenas 15 días, todo ello con deuda cero y sin necesidad de recurrir a créditos bancarios.

Junto a los números, el Pleno aprobó por unanimidad prorrogar durante cuatro años el acuerdo con la Secretaría de Estado de Seguridad para mantener a la Policía Local integrada en el sistema Viogén de protección a las víctimas de violencia de género.

Un protocolo clave que ya demostró su efectividad el pasado mes de julio, cuando la rápida intervención de los agentes locales evitó males mayores en un episodio de riesgo.

Asimismo, la corporación dio luz verde —tras una propuesta del alcalde sobre una moción socialista— a que el Consistorio solicite formalmente a la Junta de Castilla y León que la famosa piedra de Villamayor sea declarada Bien de Interés Cultural (BIC) y que el oficio tradicional de la cantería y su filigrana se protejan como patrimonio cultural inmaterial.

En el plano político, salió adelante una moción del grupo Vox en defensa de la ciudadanía de Ceuta, con el voto a favor de PP, Vox y Ciudadanos y la oposición del PSOE —que argumentó que se trataba de un debate de índole nacional— .

En el turno de ruegos y preguntas, el alcalde tomó nota de las peticiones vecinales sobre el mantenimiento de las piscinas, la reparación de señalización vial y los problemas de olores en la red de alcantarillado.