La USAL estrenará en Santa Marta un nuevo Centro de Innovación para atraer empresas tecnológicas y empleo

Santa Marta de Tormes da hoy un salto firme para colocarse a la vanguardia tecnológica de Castilla y León. El rector de la Universidad de Salamanca (USAL), Juan Manuel Corchado, y el alcalde del municipio, David Mingo, presentan este jueves las instalaciones y la puesta en marcha del nuevo Centro de Innovación de Santa Marta.

Se trata de un espacio clave, diseñado codo con codo con el AIR Institute, que nace con el reto claro de seducir a empresas tecnológicas, retener el talento joven y dar un impulso real a los emprendedores de la provincia.

La puesta de largo cumple con el compromiso adelantado por el propio rector durante su intervención en el I Foro Económico Español de Castilla y León, organizado por este periódico el pasado lunes 28 de septiembre.

En una conversación con la jefa de redacción de EL ESPAÑOL de Castilla y León, Alexandra González, Corchado ya avanzó el trabajo silencioso pero constante que la USAL viene desarrollando junto al ICE, el SCAYLE y la Junta para encender el motor industrial en el alfoz salmantino.

En declaraciones exclusivas para EL ESPAÑOL de Castilla y León, el regidor santamartino, David Mingo, ha definido este estreno como "el primero de muchos pasos" de un proyecto ambicioso.

Para Mingo, la suma de fuerzas entre el Ayuntamiento, la USAL y el AIR Institute —del que el municipio forma parte como patrono— no busca colgarse medallas institucionales, sino algo mucho más cercano para los vecinos: abrir la puerta a puestos de trabajo cualificados y generar oportunidades de futuro sin salir de casa.

Mingo ha detallado que esta primera sede servirá de avanzadilla para un ambicioso desarrollo urbanístico y empresarial articulado en tres fases en la avenida de la Serna. En breve darán comienzo las obras del primer centro de empresas financiado conjuntamente por el ICE, la Diputación de Salamanca y el Consistorio.

A este se sumará un segundo edificio ya garantizado a través del programa 'Territorio Líder' de la Diputación provincial, dotado con casi 1,5 millones de euros.

El plan prevé la ejecución futura de un tercer inmueble proyectado en el plan básico original en cuanto se complete la tramitación y la captación de fondos, cerrando así un gran complejo tecnológico de referencia a las puertas de la capital.