El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo y la concejala de Familia e Igualdad, Miryam Rodríguez, presenta la programación del nuevo curso de la Escuela Municipal de Igualdad. EE.

Salamanca dispara un 80% la participación en la Escuela de Igualdad y lanza 14 nuevas propuestas gratuitas

Que las salmantinas se sientan seguras en sus calles, que encuentren espacio para emprender y que el talento femenino no vuelva a quedar en un segundo plano. Con esa premisa sobre la mesa, el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, y la concejala de Familia e Igualdad, Miryam Rodríguez, han presentado este miércoles las novedades de la Escuela Municipal de Igualdad para lo que resta de año.

Y lo hacen apoyándose en el tirón del curso pasado, cuando el interés de los vecinos se disparó un 80%: casi 3.900 personas pasaron por sus aulas y otras 15.000 se acercaron a ver sus exposiciones.

Para dar respuesta a esa demanda, el Ayuntamiento ha preparado 14 actividades gratuitas hasta diciembre.

En la Casa Consistorial, Carbayo ha dejado claro que la Salamanca del futuro —esa que mira de reojo a la ciencia, las nuevas tecnologías y la logística— no se puede construir sin las mujeres al frente.

De ahí que el nuevo programa ponga el acento en abrir puertas reales.

Una de las grandes apuestas será la jornada 'Mujeres e Innovación' del 16 de octubre en la Casa de la Mujer, donde investigadoras y emprendedoras no solo compartirán vivencias, sino que impartirán un taller práctico para convertir una buena idea en un negocio con futuro.

La otra novedad relevante será el ciclo 'El legado de las mujeres', una cita mensual pensada para sacar del tintero a tantas referentes históricas a las que el tiempo terminó borrando del mapa.

La prevención de la violencia machista y la protección de las salmantinas siguen siendo dos pilares innegociables dentro de la oferta municipal. La Escuela mantendrá los talleres de autodefensa impartidos directamente por agentes de la Policía Local de Salamanca, que en esta etapa se trasladarán a los barrios de Ciudad Jardín y El Zurguén.

Asimismo, se pondrán en marcha los encuentros 'Conectar para prevenir', en colaboración con colectivos clave como Plaza Mayor, Apramp o Beatriz de Suabia, abordando de forma integral la lucha contra la lacra del maltrato.

El programa combina además el bienestar personal y la cultura con propuestas variadas: desde talleres de ajedrez en familia a cargo del maestro de la Fide Amador González de la Nava, hasta ciclos sobre salud mental y autoestima de la mano de la asociación Salud Mental Accem.

Las populares visitas guiadas 'Salamanca con voz de mujer' ampliarán sus pases a cinco sesiones mensuales desde la Plaza Mayor, acompañadas de las muestras fotográficas e históricas 'Cuando todo calla' e 'Hilos de nuestra historia', esta última sobre indumentaria charra en la Torre de los Anaya hasta enero de 2027.

Para garantizar que ninguna salmantina quede excluida, todas las actividades presenciales contarán con un servicio de cuidado de menores bajo petición previa.

Cartel de las visitas guiadas 'Salamanca con voz de mujer'. Ayto. Salamanca.

Para inscripciones y más información, el Ayuntamiento pone a disposición la página web salamancaymas.es.