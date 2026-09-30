El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo y los concejales Ángel Molina y Roberro Martín Parra presentan la nueva línea de autobús urbano. EE.

Llega a Salamanca la línea 16 del bus urbano: conectará Puente Ladrillo y Los Alcaldes con Prosperidad y el centro

El Ayuntamiento de Salamanca da un nuevo paso para estrechar distancias entre sus barrios y adaptar la movilidad urbana a las necesidades cotidianas de sus vecinos. El alcalde de la capital, Carlos García Carbayo, ha anunciado este miércoles desde el Salón de Recepciones la creación de la futura línea 16 del autobús urbano.

Una nueva ruta que requerirá un esfuerzo económico de 1,5 millones de euros anuales y que solucionará dos demandas históricas: la conexión directa sin transbordos de los residentes de Puente Ladrillo, Canalejas y Reyes de España con el recién estrenado Centro de Salud de Prosperidad, y el enlace directo de los vecinos del barrio de Los Alcaldes con el centro y el oeste de la ciudad.

En la presentación también estuvieron presentes el concejal de Protección Ciudadana, Tráfico y Transportes, Ángel Molina Martínez y el concejal de Participación Social y Voluntariado, Roberto Martín Parra.

El regidor ha explicado que tras la reestructuración de las zonas básicas de salud derivada de la apertura del nuevo centro sanitario en Prosperidad, se hacía imprescindible facilitar el traslado a pie de calle de pacientes, acompañantes y personal médico.

En lugar de aplicar "parches" o modificar líneas consolidadas, el Consistorio ha optado por desplegar este nuevo trazado que aprovechará las paradas ya existentes, requiriendo únicamente la colocación de una gran marquesina en el Paseo del Rollo en un plazo previsto de tres meses.

Sin embargo, los plazos para ver rodar los nuevos vehículos por el asfalto se extenderán hasta finales de 2027.

Carbayo ha matizado que, tras presentar la propuesta a los colectivos vecinales, será necesario aprobar la modificación del contrato de transporte urbano en pleno y realizar el encargo de la flota, cuyos periodos de fabricación por parte de las constructoras oscilan entre los 10 y los 12 meses.

Explicación del trazado de la nueva línea de Autobús urbano en Salamanca. EE.

Mientras tanto, las conexiones entre los barrios y el centro de salud continuarán realizándose mediante las opciones de transbordo vigentes a través de las líneas 4, 7, 8, 10, 12 y 13.

Esta apuesta por la movilidad incrementará la factura del transporte público hasta situar el presupuesto municipal destinado al servicio al borde de los 20 millones de euros —cerca del 10% de todo el presupuesto del Ayuntamiento—, cubriendo las arcas municipales más del 80% del coste total.

Una inversión sostenida que el regidor ha justificado recordando que el autobús batió su récord histórico en 2023 rozando los 16 millones de usuarios, apoyado por una flota 100% ecológica, precios entre los más competitivos de España, prioridad semafórica en más de cien cruces e innovaciones como el pago con móvil y tarjeta.

Esta incorporación se suma a un plan integral de modernización que este año ha incluido el refuerzo de las líneas 10 y 13 de primera hora a 15:00 horas, la extensión del servicio ordinario de la línea 15 a los fines de semana a partir de finales de octubre, y una inversión de 2,4 millones de euros en la instalación de más de 130 paneles informativos.

Asimismo, se han invertido 4,1 millones en ocho nuevos autobuses eléctricos y sistemas de recarga, 173.000 euros en siete aseos de cabina para chóferes, y 388.000 euros en el sistema de prioridad semafórica en más de 100 cruces —activo ya en las líneas 5, 6, 10, 11, 13 y 15, y en fase de implantación en la línea 9—.

Durante el turno de preguntas, Carbayo se ha referido también a la entrada en vigor de la nueva normativa estatal que prohíbe los semáforos en ámbar para conductores cuando los peatones tienen el paso en verde.

El alcalde ha reconocido que la Policía Local se encuentra "estudiando con lupa" la aplicación del reglamento dentro de los márgenes de discrecionalidad permitidos, con el objetivo de evitar que la medida comprometa seriamente la fluidez de la circulación y la puntualidad del autobús —que en la actualidad roza el 93% en la capital—.