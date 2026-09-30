Una imagen de renderizada del próximo edificio CIS-CIT La Estrella Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo

Fort Cook inicia su desarrollo para impulsar la formación hostelera y la gastronomía en La Raya

El proyecto Fort Cook ha iniciado su desarrollo con el objetivo de impulsar la formación, la gastronomía, la hostelería y la cooperación transfronteriza entre Ciudad Rodrigo y Almeida como herramientas para generar nuevas oportunidades y contribuir a la dinamización económica de La Raya.

En Ciudad Rodrigo, el proyecto se integra además en el ecosistema del Centro de Innovación Social y Territorial La Estrella Salamanca–Ciudad Rodrigo, reforzando sus líneas de innovación social y territorial, emprendimiento, formación y cooperación transfronteriza.

Fort Cook se desarrolla en el marco del Programa Interreg VI-A España-Portugal (Poctep) 2021-2027, con un presupuesto global de 991.606,73 euros.

El Consorcio Transfronterizo de Ciudades Amuralladas actúa como beneficiario principal del proyecto, en el que participan también el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo y el Municipio de Almeida.

Entre sus principales actuaciones se encuentra la puesta en marcha en Ciudad Rodrigo de la Escuela de Hostelería de la Raya, orientada a mejorar la capacitación profesional y la empleabilidad en los sectores de la hostelería, la gastronomía y el turismo.

El proyecto contempla además una Ruta Gastronómica Rayana, acciones de formación dirigidas al sector de la restauración y la creación en Almeida de un Food Fab Lab, concebido como espacio para la innovación gastronómica, el emprendimiento y la valorización de los productos locales.

Los primeros trabajos ya están en marcha. Durante las últimas semanas se ha avanzado en la definición del modelo formativo y operativo de la futura Escuela de Hostelería, el análisis de sus necesidades de acreditación, el contacto con centros y entidades formativas portuguesas y la planificación inicial de la Ruta Gastronómica Rayana.

Paralelamente, continúa la tramitación para la adecuación de los espacios destinados a la futura Escuela.

Fort Cook continuará desarrollándose hasta 2028 mediante actuaciones coordinadas a ambos lados de la frontera, buscando reforzar las relaciones entre formación, empresas, profesionales, productores y territorio.