El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo; el vicerrector de Investigación, José Miguel Mateos Roco, y la decana de Derecho, Mª Ángeles Guervós Maillo—;el fiscal jefe provincial, Juan José Pereña, y la directora del foro, Inmaculada Sánchez Barrios. EE.

Desde Francisco de Vitoria a la actualidad: Carbayo reivindica la dignidad humana y el escudo social de Salamanca

Cinco siglos después de que los frailes dominicos y la Escuela de Salamanca revolucionaran el pensamiento mundial poniendo a la persona en el centro de las decisiones públicas, Salamanca sigue haciendo gala de esa herencia humanista.

El alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo, ha reivindicado este legado durante la apertura del VIII Congreso Internacional Derechos Humanos y Personas Especialmente Vulnerables, celebrado en el histórico marco del Aula Francisco Salinas del Edificio Histórico de la Universidad de Salamanca (USAL).

Una cita académica y social en la que ha llamado a "poner el acento en la dignidad humana" frente a un mundo convulso que en ocasiones parece deshumanizarse.

Rodeado por la cúpula académica de la USAL —con el vicerrector de Investigación, José Miguel Mateos Roco, y la decana de Derecho, Mª Ángeles Guervós Maillo—, además del fiscal jefe provincial, Juan José Pereña, y la directora del foro, Inmaculada Sánchez Barrios, el regidor ha dejado claro que el legado de la Escuela de Salamanca no se empolva en las bibliotecas.

Para Carbayo, ese pensamiento humanista cobra sentido cuando aterriza en el día a día: en la atención social a quien lo pasa mal, en el acceso a un techo, en la compañía a los mayores y en la pelea firme contra la violencia machista.

Mesa de apertura del VIII Congreso Internacional Derechos Humanos y Personas Especialmente Vulnerables. EE.

En su repaso a la gestión municipal, el alcalde ha puesto el foco en las familias que hacen encaje de bolillos para llegar a fin de mes.

Desde el pago del alquiler o la hipoteca hasta los libros de texto de los niños o la comida caliente para quien no tiene un hogar, Carbayo ha destacado que el Ayuntamiento no camina solo, sino hombro con hombro con entidades como Cruz Roja o Cáritas.

También se ha detenido en el drama de la soledad en la vejez, recordando el impacto de proyectos como 'Salamanca Acompaña' o las ayudas a domicilio y la teleasistencia, pensadas para que nuestros mayores sigan haciéndose viejos en su propia casa y con la dignidad que merecen.

La vivienda ha centrado otro de los bloques con más peso de su discurso. Carbayo ha recordado que el Patronato Municipal de la Vivienda lleva desde 1987 echando una mano a quienes más lo necesitan, habiendo abierto las puertas de un hogar a 2.500 familias salmantinas.

A este parque público se sumará ahora un ambicioso plan de regeneración urbana para meter mano a otros 5.500 pisos antiguos: poner ascensores donde antes había escaleras imposibles, mejorar el aislamiento térmico y hacer las casas más cómodas y accesibles.

El regidor ha avanzado en la conclusión de su intervención, que el Ayuntamiento desvelará este mismo miércoles la nueva programación de la Escuela Municipal de Igualdad, una herramienta clave con la que la capital quiere seguir cerrando el paso a la violencia de género y educando en el respeto.

Ante un panorama internacional complejo, el regidor ha concluido lanzando un mensaje a los gobernantes globales para que dejen de lado disputas estériles y "se empleen a fondo" en proteger a las personas y velar por los más vulnerables.