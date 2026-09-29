El V Centenario de la Escuela de Salamanca, nexo estratégico de acercamiento entre la USAL y Japón

El rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado Rodríguez, y el embajador de Japón en España, Hiroshi Yamauchi, han inaugurado en el Aula Magna del Centro Cultural Hispano-Japonés las jornadas “V Centenario Escuela de Salamanca y Japón: la impronta económica”, acompañados por el director del Centro Cultural Hispano-Japonés, José Abel Flores Villarejo.

En su intervención, el rector destacaba que las históricas y estrechas relaciones entre la Universidad de Salamanca y Japón encuentran en esta efeméride “un nexo estratégico para acercar aún más a nuestros pueblos, uniendo el rigor académico con los retos del sector productivo y el desarrollo sostenible”.

“Las relaciones entre España y Japón, con un protagonismo muy especial en el entorno de Castilla y León, son un modelo ejemplar de cooperación y beneficio compartido”, señalaba el rector. A lo largo de las dos mesas redondas, vamos a analizar “cómo esa impronta salmantina sigue dando frutos en el ámbito empresarial, académico y social a ambos lados del mapa”.

Debates que, para el embajador de Japón en España, “contribuirán a profundizar en el legado de Francisco de Vitoria en este momento de fragmentación y a descubrir vías de colaboración que fortalezcan los estrechos lazos entre Japón y Salamanca”.

La Escuela de Salamanca y su impronta económica

Tras el acto de presentación, comenzaba la mesa redonda “La Escuela de Salamanca y su impronta económica: un comercio y generación de riqueza justos y sostenibles (en Castilla y León), que ha contado con la participación del rector de la USAL, Juan Manuel Corchado; el viceconsejero de Economía y Competitividad de la Junta de Castilla y León, Carlos Martín Tobalina.

El secretario general de la Fundación Consejo España-Japón, Felipe de la Morena; el director ejecutivo del Centro NTT Data del sector en Salamanca, Fernando Criado Bueno; y la responsable Talent Global Delivery Network NTT Data Spain, Sheila M. Ramos Peña. El catedrático de Economía Financiera y Contabilidad y el subdirector de la Fundación General de la USAL.

Luis Rodríguez Domínguez, ha sido el encargado de moderar el debate centrado, como señalaba José Abel Flores, “en las relaciones generales de naturaleza económica, para continuar con una segunda ronda dedicada a cuestiones económicas e históricas”. En el transcurso de la mesa redonda, el viceconsejero de Economía y Competitividad de la Junta de Castilla y León recordaba que, en la actualidad, hay 8 empresas japonesas en la comunidad que dan empleo a 4000 personas.

Un ejemplo es NTT Data, que en Salamanca cuenta con 700 personas.

La Escuela de Salamanca y su proyección en Japón

Posteriormente, se celebraba la segunda mesa redonda sobre la Escuela de Salamanca y su proyección en Japón, que ha contado con la participación de Santiago Manuel López García, catedrático de Historia Económica; Alfonso Falero Folgoso, profesor del Área de Estudios de Asia Oriental de la USAL.

Jennifer Martínez Ferrero, catedrática de Economía Financiera y Contabilidad y directora de la Unidad de Excelencia GECOS; y Norio Shimizu, catedrático emérito de la Universidad de Sofía, académico correspondiente de la RAE y vicepresidente de la Asociación de la Universidad de Salamanca en Japón. El moderador ha sido Fernando Rodríguez López, catedrático de Economía Aplicada.