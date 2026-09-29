El Ayuntamiento de Salamanca destina 2,9 millones a instalar ascensores en varias fachadas del barrio Garrido

El Ayuntamiento de Salamanca, a través del Patronato Municipal de Vivienda y Urbanismo, ha dado hoy un paso de gigante al aprobar las bases para subvencionar la instalación de ascensores exteriores en la vía pública para las comunidades de propietarios del barrio de Garrido, situadas en el entorno de la Escuela Municipal de Música Santa Cecilia.

Una ambiciosa operación que movilizará casi 3 millones de euros gracias a la cofinanciación de los fondos europeos FEDER.

La intervención se enmarca en el Plan de Actuación Integrado 'CoNEcta Salamanca' —un megaproyecto dotado con más de 15 millones de euros para regenerar Garrido Norte y Sur, Chinchibarra, La Estación y Salesas— y busca resolver una deuda histórica con las familias que residen en edificios antiguos carentes de espacio interior para un elevador tradicional.

Para hacer posible la colocación de estas torres o núcleos de comunicación en mitad de la calle, el Consistorio acometerá primero una reforma previa del espacio urbano: este próximo mes de octubre arrancarán las obras de reurbanización en las calles Trébol, Diego de Losada y Juan de Garay, ensanchando aceras y reordenando el vial para que las estructuras no entorpezcan el paso de peatones ni vehículos.

Una vez adecuadas las aceras, las comunidades que se sumen a los convenios verán cómo los elevadores se adosan directamente a las fachadas, conectando la vía pública con cada uno de los descansillos tras adaptar las escaleras y los accesos.

Para agilizar el papeleo y garantizar la ejecución, la titularidad del suelo y de la instalación terminada seguirá siendo municipal, cediéndose el uso privativo a los vecinos.

La financiación está cubierta al 60% por los fondos europeos, mientras que el resto será asumido entre el Consistorio y las propias comunidades beneficiarias.

El plazo para formalizar la solicitud estará abierto durante un mes a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, tramitándose de forma telemática a través de la web municipal.

De esta manera, la capital del Tormes busca devolver la autonomía a sus mayores y garantizar que ninguna persona quede atrapada en su propio hogar por falta de accesibilidad.