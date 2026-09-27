La concejala de Salud Pública, Vega Villar y el coordinador provincial de Cruz Roja, Javier Vicente en el primer paseo de la temporada en la calle de Zamora frente al Centro Internacional del Español. Ayto. Salamanca.

Salamanca estrena la nueva edición de sus 'Paseos Saludables' para ganar salud y combatir la soledad

El Ayuntamiento de Salamanca y Cruz Roja han dado el pistoletazo de salida a una nueva edición del programa municipal 'Ponte en marcha. Ganarás salud', popularmente conocido como los 'Paseos Saludables'.

Esta iniciativa busca fomentar la actividad física diaria entre la población para prevenir dolencias cardiovasculares y respiratorias, al tiempo que impulsa el bienestar emocional mediante el encuentro social y combate de forma directa la soledad no deseada mientras se disfruta de los espacios verdes y calles de la capital charra.

La concejala de Salud Pública, Vega Villar, junto al coordinador provincial de Cruz Roja en Salamanca, Javier Vicente, han acompañado a los usuarios y al equipo de voluntarios en la primera caminata de la temporada.

El itinerario inaugural ha partido de la plaza de los Bandos para recorrer el casco histórico y la zona monumental —pasando por la Plaza Mayor, Prior, Agustinas, calle Ancha y la Vaguada de la Palma— hasta alcanzar la ribera del Tormes y completar la ruta en el parque de Huerta Otea.

El programa ofrece alternativas adaptadas a todos los niveles de condición física con salidas fijas de lunes a jueves.

Para un ritmo suave, los puntos de encuentro se sitúan en la plaza del Campillo (10:30 horas) y el parque de La Alamedilla (17:00 horas).

Quienes prefieran un ritmo medio disponen de grupos en La Alamedilla (17:00 horas), el parque Villar y Macías (17:00 horas) y el Centro Municipal de Mayores Trastormes (17:00 horas).

Por su parte, las caminatas a ritmo rápido salen desde la plaza del Campillo (17:00 horas), el Centro Municipal de Mayores Juan de la Fuente (11:30 horas) y la plaza de la Concordia (11:00 horas).

Esta iniciativa llega avalada por el rotundo éxito de la pasada edición 2025/2026, en la que se completaron 720 paseos entre los meses de octubre y junio.

En ellos participaron 369 usuarios con el apoyo de 40 voluntarios, complementando la actividad física con nueve jornadas paralelas que incluyeron charlas sobre salud, talleres de biodanza e itinerarios de educación ambiental a cargo de la Fundación Tormes-EB.

Las personas interesadas en sumarse a los grupos pueden formalizar su inscripción durante todo el curso escolar en las oficinas de Cruz Roja (de lunes a jueves de 13:00 a 13:30 horas) o reservando cita previa en el teléfono 923 22 10 32.