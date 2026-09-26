El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, y el concejal de Hacienda, Fernando Rodríguez en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Salamanca. Archivo.

Los salmantinos deciden en qué invertir el 10% del presupuesto municipal hasta el 31 de octubre

El Ayuntamiento de Salamanca mantiene abierto el plazo de presentación de propuestas para la undécima convocatoria de los Presupuestos Participativos.

Hasta el próximo 31 de octubre, cualquier persona empadronada en la capital salmantina —a título individual o en representación de asociaciones de vecinos, colectivos de mayores, jóvenes, entidades deportivas o agentes sociales— podrá proponer actuaciones para la elaboración de las cuentas municipales del próximo ejercicio 2027.

En esta nueva edición, el Consistorio somete a la decisión directa de los vecinos el 10% de la partida destinada a inversiones reales con impacto directo en el día a día de la ciudad.

Entre los ámbitos de actuación se incluyen proyectos de obra nueva, reparación y remodelación de calles, reformas en parques y jardines, mejoras medioambientales, actuaciones en la red de agua o intervenciones en instalaciones deportivas municipales.

Múltiples vías de participación y evaluación técnica

Para facilitar la recogida de iniciativas, el Ayuntamiento ha habilitado canales tanto digitales como presenciales.

Las sugerencias pueden enviarse por correo electrónico (presupuestosparticipativos@aytosalamanca.es), completando el formulario alojado en la web municipal.

También en el Registro Municipal o mediante los buzones físicos instalados en la red de centros municipales como son la Iglesia Vieja de Pizarrales, Miguel de Unamuno, Julián Sánchez 'El Charro', Victoria Adrados, Luis Vives, Trujillo, Puente Ladrillo, Vistahermosa, Tejares, La Vega y el Espacio Joven.