Muere una mujer tras un grave accidente de moto en la CL-512 a su paso por Mozárbez

Trágico mediodía en las carreteras salmantinas. Pasadas las doce y media de la mañana, la tranquilidad del fin de semana se ha roto bruscamente en el kilómetro 12 de la CL-512, a la altura de Mozárbez, tras un grave accidente de moto en el que viajaban dos personas.

La movilización de los servicios de emergencias se dio tras recibir varias llamadas al 1-1-2 solicitando atención con urgencia al ver a una joven de unos 30 años tendida en el asfalto e inconsciente tras el golpe.

La rápida movilización de los sanitarios de Sacyl permitió atender a los ocupantes sobre el mismo lugar del suceso, mientras los agentes de Tráfico de la Guardia Civil tratan de reconstruir qué ha podido pasar en ese tramo.

Finalmente, según las últimas informaciones, se ha confirmado el fallecimiento de la persona herida en el lugar de los hechos.